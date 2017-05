Trump pide a líder palestino que promueva la paz con Israel

03/05/2017 11:27 AM - AP

WASHINGTON .— El presidente Donald Trump presionará al líder palestino Mahmud Abás en las próximas horas para que deje de pagar a las familias de palestinos encarcelados en prisiones israelíes, una de varias medidas que, según Washington, podrían conducir a la reanudación de las conversaciones de paz con Israel, dijeron funcionarios estadounidenses.

Otras medidas serían el abandono de la retórica antiisraelí y las incitaciones a la violencia, dijeron funcionarios allegados a la planificación del encuentro, el primero cara a cara de Trump con Abás.

El problema de los pagos a las familias de palestinos muertos o encarcelados plantea dificultades en el marco del conflicto. Israel considera a dichos pagos una recompensa por actos terroristas, pero sería imposible para Abás detenerlos dado el amplio apoyo palestino a una huelga de hambre de los presos en Israel. Tres senadores republicanos abogaron por detener esos pagos en una carta a Trump que refleja una posición ampliamente compartida en el Congreso.

Por otra parte, Trump reiterará el compromiso de Estados Unidos de ayudar a los palestinos a mejorar su situación económica, dijeron las fuentes, que exigieron no ser identificadas por no tener autorización para anticiparse a las conversaciones. Añadieron que Trump reiterará su posición de que la construcción de asentamientos israelíes en tierras reclamadas por los palestinos no favorece las perspectivas de paz.

El proceso de paz está estancado desde el fracaso de los esfuerzos del entonces secretario de Estado John Kerry en 2014. En sus últimos meses en el gobierno, el presidente Barack Obama trató de mantener las condiciones para una eventual reanudación.