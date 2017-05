04/05/2017 10:44 AM - Sandra Guzmán

El vocero de la Presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, defendió este jueves el poder que tiene el partido de gobierno, al plantear que “es el pueblo que ha querido que gobernemos con esta fantástica mayoría”.

El funcionario se refirió al tema luego que el arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Francisco Ozoria, dijo que el Partido de la Liberación Dominicana -PLD- controlaba todos los poderes del Estado, planteamiento que fue respaldado por legisladores de la oposición.

"Es el pueblo que ha querido que gobernemos con esta fantástica mayoría", dijo Marchena durante una entrevista que concedió al programa Matinal 5, que se transmite por Telemicro, canal 5.

En respuesta a los sectores que demandan que el Consejo Nacional de la Magistratura, convocado por el presidente para este 15 de mayo, escoja jueces independientes en el Tribunal Superior Electoral y la Suprema Corte de Justicia, dijo que este órgano “no está vinculado al Gobierno, está vinculado a la ley”.

En el espacio, Marchena cuestionó el papel que están desempeñando los partidos opositores para agenciarse el apoyo de la población y enfrentar al Gobierno. “Se hace una suposición que debe haber un contrapeso, pero la oposición es tan torpe que no lo logra”, adujo.

Calificó como una “locura” los señalamientos que están haciendo los detractores de la gestión que ejecuta el presidente Danilo Medina.

“Nuestros adversarios políticos han llegado a la locura al decir que en nuestro país podría pasar lo mismo que en Venezuela”, expresó y dijo que la popularidad del jefe de Estado está “tan alta como el día que ganó las elecciones”.

En cuanto al caso de Joao Santana, quien ayer reiteró en los tribunales de Brasil que la empresa Odebrecht no financió la campaña de Danilo Medina, dijo que en el Gobierno no tienen ningún cargo de conciencia y que saben que la verdad va a salir. Desmintió también que un hijo del ex asesor de campaña del Gobernante trabaje para el Gobierno. "Es una perversidad decir que el hijo de Joao está en el Palacio", expresó Marchena.

Dijo que la gestión de Medina se ha destacado por su manejo transparente. "Si hay un gobierno moral y ético, es el nuestro. Analicemos ejecutorias. No hemos sido indiferentes a reclamos y pobreza", planteó.