Se desmayan ex empleados del ayuntamiento SFM que mantienen ocupada catedral

04/05/2017 11:23 AM - Narciso Acevedo

San Francisco de Macorís.- Continúa ocupada este jueves la catedral Santa Ana por decenas de exobreros que fueron cancelados del Ayuntamiento Municipal para demandar el pago de sus prestaciones laborales. Algunos de los manifestantes ya se han desmayado.

Los exobreros ocuparon ese templo católico anoche.

Los manifestantes dicen que no abandonarán el templo católico hasta que el alcalde Alex Díaz le pague sus prestaciones que por ley le corresponde a cada uno de los cancelados.

Indicaron que las autoridades municipales no le han dejado otro camino que no sea la lucha, manifestando que ya no encuentran que otro método que hacer para que se le paguen sus prestaciones.

La vocera de los ex trabajadores dijo que se mantendrán en el templo católico sin tiempo hasta logar sus reclamos.

Ondina de la Cruz expuso que las autoridades de la iglesia encabezada por el obispo Fausto Ramón Mejía Vallejo y el sacerdote Isaac de la Cruz han sido escogidas para que traten de mediar frente al alcalde quien se muestra opuesto a pagarles sus prefaciones.

‘’Nosotros estamos en está catedral en un momento de reflexión hasta que el alcalde no pague nuestras prestaciones ‘’ dijo Ondina de la cruz.

Al templo han acudido representantes de los diversos sectores a manifestar su solidaridad con los obreros.

Rafael Díaz ex regidor y quien también forma parte de los obreros que ocupan la iglesia dijo que el alcalde Díaz se ha burlado de los ex trabajadores al negarles sus prestaciones que por ley les corresponde.

Esta mañana algunos empleados sufrieron desmayo y fue necesario injertarle suero vitaminado para evitar mayor consecuencia de salud.

Hasta el momento se desconoce la posición del incúmbete municipal con relación a la ocupación.