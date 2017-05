Canelo: “La pelea va a terminar por la vía del nocaut”

Las Vegas, Nevada.- Julio César Chávez Jr. y Saúl “Canelo” Álvarez coinciden en algo que ni siquiera los más agudos expertos han escrito, o comentado por la radio y televisión. ¿De qué se trata?



Respuesta: Que mañana, en la esperada pelea que estos dos estelares boxeadores mexicanos celebrarán -y en disputa una corona “especial”- “habrá un nocaut”.



Canelo Álvarez, aunque no dijo cómo ocurrirá, fue categórico al responder una pregunta de elCaribe.



En medio de la conferencia de prensa, realizada el pasado miércoles, el campeón mediano junior de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), respondió sin rodeos: “La pelea va a terminar por la vía del nocaut... eso espero”.



La pregunta giró sobre la real posibilidad de que el combate cubra toda la ruta (de los 12 rounds) o haya un nocaut antes del límite.



“Habrá nocaut... yo estoy listo para la pelea, estoy ansioso que llegue el sábado y espero ganar porque me he preparado para ser el ganador”, precisó Canelo Álvarez.

Mientras que Chávez Jr., sin hacer muchas alharacas, proclamó que lo más probable es que haya nocaut en la pelea.



Pero volvió a declarar que no le importa que la mayoría de los periodistas den “claro favorito” a Canelo Álvarez... “en el ring se sabrá la verdad”, declaró.



¡Puro orgullo mexicano!



Canelo Álvarez y Chávez Jr. también coinciden en que el combate, firmado hace cuatro meses, se hará por “puro orgullo mexicano”.



Lo que mucha gente nunca creyó, e incluso un grupo de analistas calificó esa posible pelea como “una quimera”, mañana será una realidad cuando ambos púgiles suban al cuadrilátero de la arena del moderno coliseo T-Mobile exactamente a un año de su inauguración.



Esta instalación fue inaugurada el siete de mayo del pasado. En la ocasión fue celebrado un cartel internacional que tuvo como protagonistas principales a Canelo Álvarez y al británico Amir Khan. Canelo pulverizó en el sexto round a Khan quien falló en su intento de conquistar el cetro mediano junior.



“Será una pelea por el orgullo de México, pero también algo personal porque desde hace varios años Julio Chávez Jr. ha querido enfrentarse a mí... y aquí ya estamos casi en ese enfrentamiento”, acotó Canelo Álvarez quien en 50 combates profesionales solo presenta una derrota (con un empate y 34 triunfos por nocaut) y fue la que el 14 de septiembre del 2013 le asestó el estadounidense Floyd Mayweather.



Historia repetida



La noche de mañana con el combate Chávez Jr. vs Canelo Álvarez- se registrará una historia repetida, a juicio de expertos.



Se refieren a duras peleas que en la exitosa historia del pugilismo han sido protagonizadas por recordados campeones mundiales de la nación mexicana.

Se citan las peleas que realizaron Rubén “El Púas” Olivares vs Chucho Castillo; Carlos Zárate contra Alfonso Zamora; Israel Vásquez ante Rafael Márquez, así como los tres sangrientos combates que celebraron Marcos Antonio Barrera y Erick “El Terrible” Morales.



Otra de las peleas más comentadas y que todavía la prensa mexicana recuerda, fue la que el 13 de septiembre de 1984 tuvieron Julio César Chávez y Mario Martínez.

Ahora, en el boxeo moderno, dos jóvenes mexicanos: Chávez Jr. (31 años) y Canelo Álvarez (26 años), renuevan la historia que envuelve la rivalidad entre capacitados boxeadores mexicanos.

Lo que me resulta más importante es demostrar que estoy apto para estar en los primeros niveles del boxeo mundial”.

Julio César Chávez Jr.

De mi parte les puedo decir que se sientan orgullosos de lo que estamos haciendo a nivel mundial dos mexicanos”.

Saúl -Canelo- Álvarez