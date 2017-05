Coronel que enfrentó diputado llama a jóvenes a recuperar esencia de lucha dominicana

El coronel Edison Taveras Rodríguez, quien la semana pasada enfrentó al diputado perredeísta, Rafael Abreu, por penetrar a un área restringida del parque Mirador Sur, llamó este viernes a los jóvenes dominicanos a recuperar la esencia de lucha que identifica a los dominicanos para que los Padres de la Patria sientan que su sangre no fue derramada en vano.

“Solo cumple tu parte y verás que todo mejora, no despiertes quejándote de lo que no tiene o no se te dio; solo busca, esfuérzate y da lo mejor de ti. Se perfeccionista y verás como tendremos un país mejor”, exhortó el oficial a través de integran, acompañada de una foto donde luce su uniforme.

Estas declaraciones las externó en respuestas a las preguntas y felicitaciones hechas por sus seguidores y periodistas luego del incidente con el diputado.

“Buen día, hago público esta foto para responder unas preguntas y aclarar algo, a todos mis hermanos y amigos periodistas mis bendiciones por el trabajo responsable que hacen. Les digo recuerden soy un soldado me debo a una institución Armada y por respeto y lealtad a mi país, mi institución y a mis superiores no puedo emitir ninguna declaración pública sobre el cumplimiento de mi mis labores”, explicó.

Aclaró a todos sus seguidores que le han dicho que con 10 hombres como él la situación del país se arregla, que en “las Fuerzas Armadas está llena de hombre buenos, responsable con deseo de servirte; solo esperándote a ti sociedad que nos acepte y nos vea como su pie de amigo (los del campo saben lo que es el pie de amigo), más no como una carga”.

Concluyó su mensaje desenado bendiciones y dijo que se siente agradecido y comprometido con su país “DO DO DO DO….”, utilizando las etiquetas #Dominicanohastaeltuestano #sivuelvoanacersoldadoseria #GIJOEasimecreideniño