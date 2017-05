Vakeró sale de su zona de confort con “Mi sepelio”

05/05/2017 12:00 AM - El Caribe

Vakeró estrenó hoy la canción “Mi sepelio” en todas las plataformas digitales, después del debut del video la tarde del jueves en Primer Impacto, de Univisión. El tema fue compuesta por Enrique Féliz, quien forma parte del grupo de compositores de más prestigio de República Dominicana. Enrique cuenta con una prolífica carrera que comenzó en los años 80 y sigue vigente en la actualidad y que incluye los temas “El melao de Mireya”, “Chocolate hay en su pecho,” “Por tu amor”, entre otros.



El productor musical de “Mi sepelio” es Dichens Salcedo (quien ha trabajado para Juan Luis Guerra), con producción adicional de Ángel Fernández (Marc Anthony) y del joven talento Ghetto, el productor de Vakeró.



En el video, dirigido por Gabriel Lantigua, Vakeró se apoya en la riqueza cultural de su pueblo natal, San Pedro de Macorís, donde están sus raíces.



Pinta un cuadro vívido de su origen cocolo, en el que se destacan los Guloya, bailarines típicos de San Pedro, con su aire de misticismo y colores del arcoíris.



“Mi sepelio” fue filmado en los bateyes de San Pedro de Macorís, y entre los cañaverales que formaron parte integral de la juventud del artista.



La canción “Mi sepelio” cuenta la historia de un difunto que se encuentra en el limbo. Observa su propio entierro y no le agrada para nada lo que ve. Es testigo de ver a sus hijos peleando por la herencia, mientras rebuscan entre sus papeles la póliza del seguro. Su viuda, disfrazada con gafas oscuras, finge tristeza cuando apenas puede esperar para irse de fiesta.



“Siento que esta es una gran canción, y representa una salida de lo que he estado haciendo. ¡A mí me gustan los cambios!”, dijo Vakeró.