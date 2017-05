Barias buscará ponerse 2-0 sobre Mauricio Báez

09/05/2017 12:00 AM - El Caribe

Mauricio Báez todavía no ha gozado de un triunfo sobre Rafael Barias en la incipiente historia de sus enfrentamientos en el Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional Virgilio Travieso Soto. No sucedió en 2016 y tampoco ha sucedido en las dos veces que se ha medido a sus rivales en la versión XLI de la justa capitalina dedicado a Humberto Rodríguez. Hoy, a partir de las 8:00 p.m., los barianos buscan extender el calvario de los mauricianos cuando se lleve a cabo el segundo encuentro de la serie final que está pactada al mejor de siete choques.



Este partido va en televisión por el canal Coral 39, mientras que en radio se escuchará por HIJB (830 AM). Igual se podrá seguir por el canal de YouTube de la ABADINA. El club Rafael Barias extendió a tres su racha de victorias frente a los mauricianos después de arrancar la serie final por la puerta grande tras disponer 100-94, en un duelo celebrado a casa llena en el Palacio del Voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.



Los barianos ejecutaron una poderosa descarga de triples en la segunda parte del segundo parcial que ayudó a conseguir el triunfo. Rafael Barias anotó 13 de sus 25 triples, pero tres de ellos llegaron de manera seguida en los últimos cuatro minutos de la regulación. James Maye anotó siete triples en sentido general y terminó con 23 puntos, diez menos que los producidos por Manuel Fortuna, quien lanzó de 8-5 desde el arco de tres puntos para concluir con 33 unidades. Esas dos actuaciones, más la del gigante boricua, Peter John Ramos, fueron más que suficientes para conducir la victoria de los orientados por José Pérez.