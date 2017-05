Matan en Puerto Rico a hijo del merenguero El Zafiro

Un hijo del merenguero Carlos Manuel -El Zafiro- fue ultimado en Puerto Rico, de acuerdo a reportes de medios del espectáculo que no precisan mucho sobre el fallecimiento del joven.

Zafiro Gabriel murió en la isla del Encanto donde fue desde Nueva York, Estados Unidos, en busca de una mujer, cuyo nombre no fue precisado.

“Mi hijo se fue a Puerto Rico a encontrar su cita con la muerte, Yo le dije que no se fuera, que las cosas no estaban muy bien por allá, pero no me escuchó. Él estuvo en Nueva York todos estos días y regresó a Puerto Rico el sábado y allí me mataron a mi segundo hijo”, dijo el Zafiro de acuerdo al portal Masvip.com.do que cita a su vez al sitio portal.com.

“Estoy devastado, es como se me cortaron una mano y una pierna, porque era parte de mi vida”, añadió.

La publicación añade que Zafiro Gabriel será sepultado en Puerto Rico, donde vive su abuela materna y que en Nueva York se le hará una misa en los próximos días.