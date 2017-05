Robinson Canó conecta jonrón y remolca tres en victoria de Seattle

FILADELFIA — El dominicano Robinson Canó sacudió un cuadrangular y remolcó tres carreras, y los Marineros de Seattle aplastaron el miércoles por 11-6 a los Filis.

El público se puso de pie para aclamar a Carlos Ruiz en su regreso a Filadelfia, y se le rindió un homenaje en la pantalla de video. El cátcher tenía apenas tres hits en 30 turnos esta temporada, antes empalmar un doble con las bases llenas en el séptimo episodio.

“Sentí como si mis pies no estuvieran tocando el suelo. Fue algo muy especial”, manifestó Ruiz. “Fue algo grande para mi equipo. Y ver la ovación y el apoyo de los fanáticos me hace sentir muy agradecido con ellos, porque fueron muy buenos conmigo cuando estuve acá. Me alegra mucho que hayan hecho esto”.

Seattle barrió la serie interliga de dos partidos. El martes, remontó dos desventajas de cuatro carreras y se impuso por 10-9.

El abridor mexicano Yovani Gallardo permitió tres carreras y cuatro hits en cinco episodios por Seattle, y Tony Zych (2-0) se apuntó el triunfo en labor de un inning de relevo.

Danny Valencia aportó otro jonrón a la causa de los Marineros. Canó abrió el séptimo inning con un sencillo ante su compatriota dominicano Joaquín Benoit (0-2).

Tras un boleto a Kyle Seager, Valencia disparó un doblete productor al jardín derecho, que dio a Seattle la ventaja por 4-3. El cubano Guillermo Heredia fue retirado con un globo y Jarrod Dyson recibió el pasaporte intencional, lo que dejó el escenario listo para Ruiz.

Su línea, que se quedó a centímetros de ser un grand slam, amplió la delantera a 7-3. Vino entonces la gran ovación para Ruiz, quien atrapó el último out de la Serie Mundial de 2008 y pasó toda su carrera en Filadelfia hasta mediados del año pasado, cuando se le envió en canje a los Dodgers de Los Ángeles.

“Fue muy especial venir a Filadelfia y escuchar la ovación que me brindaron los fanáticos”, expresó.

Por los Marineros, los dominicanos Jean Segura de 6-1; Robinson Canó de 5-34, con un jonrón, tres remolcadas y dos anotadas. El cubano Guillermo Heredia de 5-2, con una anotada. El panameño Carlos Ruiz de 4-1, con cuatro impulsadas y una anotada. El mexicano Yovani Gallardo de 2-1.

Por los Filis, los venezolanos César Hernández de 3-0 con una anotada; Odubel Herrera de 5-1; Andrés Blanco de 5-1; Freddy Galvis de 5-1, con una impulsada. El dominicano Maikel Franco de 1-0.