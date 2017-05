Hombre mata a machetazos a su expareja porque se negaba a volver con él

Una mujer fue ultimada a machetazos supuestamente por su expareja en el sector El Tamarindo, del municipio Santo Domingo Este. El hecho ocurrió la tarde de ayer.

La víctima fue identificada como Sención del Carmen Genao, alias “Arelis”, de 38 años, quien cayó a manos de Rey Alcántara, alias “El Mello” porque supuestamente ésta se negaba a retomar la relación. Ya tenían dos años separados.

De acuerdo con testigos, tras el hecho, Alcántara intentó suicidarse colgándose de un alambre, pero fue impedido por agentes policiales quienes lo apresaron.

Sobre el hecho circula un video en las redes sociales, en la que se observa el cuerpo ensangrentado tirado en el pavimento mientras se escuchan unos gritos y la voz de un niño o niña pidiéndole a su madre entre llantos que se levante.

“Ay no mami, por favor levántate, ven mami ven… mami levántate por favor, no mami, no me hagas eso por favor…”, repetía una y otra vez mientras trataba de levantar el cuerpo.

Al lugar de; hecho se dieron cita agentes de la Policía Nacional, quienes acordonaron el lugar para evitar que los curiosos se acercaran.