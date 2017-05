¿Cómo manejarse frente a los verdes si es de un partido?

A los dirigentes de los partidos políticos se les hace difícil atacar o identificarse con los reclamos del Movimiento Verde, pues su punto de partida es el escándalo de Odebrecht que abarca cuatro periodos de gobierno (2001-2014). En más de cinco meses que lleva el Movimiento Verde en la calle, los principales dirigentes políticos de los diferentes partidos han asumido posturas distintas frente al avance del grupo social, que se declara apartidista y levanta la lucha contra la corrupción y la impunidad empujado básicamente por el escándalo de la constructora Odebrecht.



Dependiendo de la parcela política, oficialista u oposición, las opiniones van a favor o en contra, con la única excepción del expresidente Leonel Fernández, de quien no se conoce ninguna declaración pública sobre los verdes.



El presidente Danilo Medina y los principales funcionarios de su gobierno se han mostrado dudosos sobre qué estrategia asumir y por eso han pasado de apoyarlo en principio a acusarlo de tener intenciones de desestabilizar el país.



El jefe del Estado declaró en marzo pasado: “Miren, aquí estoy con los verdes” durante una jornada de reforestación y en ese mismo escenario respondió una pregunta de que si le tenía fobia al movimiento y dijo: “no, para nada”. Sin embargo, en las últimas semanas varios funcionarios del Gobierno como el ministro de Educación, Andrés Navarro, han emitido declaraciones restando méritos al movimiento social.



El Partido Revolucionario Moderno (PRM) ha dado apoyo público a las manifestaciones del grupo social, pero una de las principales figuras de esa entidad, Luis Abinader, ha asistido a dos de las marchas que ha realizado en la capital y Santiago y firmó el Libro Verde. Igualmente, ha dado declaraciones constantes de apoyo al movimiento y ha salido a defenderlo ante los ataques del Gobierno que recientemente lo acusó de intento de desestabilizar al país.



Contrario a Abinader, el expresidente Hipólito Mejía ha sido más conservador al opinar sobre el Movimiento Verde y aunque apoyó la decisión de la Comisión Política de su partido de respaldo al movimiento dijo que no asistiría “porque los expresidentes no van a caminatas”. Sin embargo, luego en una entrevista que concedió a un programa de radio en Miami no le auguró éxito a los verdes. “Yo tengo 45 años en política y era social cristiano y nosotros decíamos, nos tiramos todos estos viejos balagueristas, trujillistas, boschistas, uhhh… tuvimos que integrarnos”, comentó.



Los demás partidos que conforman el denominado bloque opositor han dado su apoyo público al movimiento, pero el presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Federico (Quique) Antún Batlle, y el secretario general, no han asistido a las actividades.

Guillermo Moreno, presidente de Alianza País, uno de los políticos que históricamente ha desarrollado un discurso anticorrupción, ha dado apoyo permanente al movimiento y participado en todas las caminatas.



El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y canciller, Miguel Vargas, fue de las primeras voces que salieron en defensa de Medina y acusó a los verdes de desarrollar una “campaña sediciosa” en contra del presidente.



Los presidentes de otros partidos minoritarios, entre ellos Elías Wessin Chávez, Max Puig, han sido muy activos en apoyo a los verdes y participan en las marchas que convoca el movimiento, que entre sus principales gestores tiene a Participación Ciudadana.