Western valora ser mencionado para ir a Pabellón de la Fama

12/05/2017 12:00 AM - Satosky Terrero Galarza

Franklin Western, exmiembro de la selección nacional de baloncesto, ya es elegible para entrar al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, así que su nombre no ha tardado en sonar entre la lista de candidatos. Western está en el país para observar al jugador boricua Peter John Ramos, quien refuerza al club Rafael Barias en la serie final del torneo de baloncesto superior distrital de la Abadina. Él estuvo presente en el tercer juego de esa serie y recibió fuertes aplausos de parte de los aficionados, quienes recuerdan la impronta del exjugador de ascedencia dominicana que optó por vestir la franera tricolor antes que la puertorriqueña. Western admitió que el hecho de que lo estén mencionando para entrar al templo de los inmortales ya es un orgullo, aunque esto es algo que nunca pasó por su mente en sus tiempos de jugador. “Es algo bien grande para mí, es un orgullo que mencionen mi nombre”, dijo Western a elCaribe. “No era algo que tenía en mente cuando empecé a jugar, así que después de uno jugar tantos años se siente bien escuchar esto”.



Western fue miembro de la selección nacional desde 1995 hasta 2010 y jugó baloncesto superior con el club San Carlos, escuadra con la que se coronó en el certamen de 1997.

Volver a República Dominicana, por primera vez desde 2011, le trajo gratos recuerdos a este exjugador, a quien muchos conocen como “El Duende”. “Me gustó mucho jugar aquí”, apuntó. “Aquí conocí a mucha gente. Este ambiente me recuerda cuando jugábamos frente a Mauricio Báez, siempre la cancha estaba llena”.



Western ya lleva dos años como gerente general de los Vaqueros de Bayamón, organización para la que jugó durante sus dos últimos años de actividad (2011-12) en el Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico (BSN). Dijo que es un trabajo que le mantiene ocupado el año completo, pero que no descarta trabajar en el baloncesto de República Dominicana.