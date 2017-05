Feminicida de El Tamarindo dice no recordar nada

Luego de quitarle la vida a su expareja en el sector El Tamarindo, en Santo Domingo Este, y haber intentado ahorcarse, Rey Alcántara dice que no recuerda nada de lo ocurrido. En la tarde de ayer fue trasladado desde el destacamento Felicidad del sector Los Mina y llevado a una celda de la fiscalía de la provincia Santo Domingo, donde este fin de semana le conocerán coerción. Momentos antes de su traslado, reporteros de elCaribe preguntaron al imputado su versión de los hechos, pero este dijo no entendía de lo que le estaban hablando.



“Yo nunca mataría a una persona, Dios lo sabe. Yo nunca, nunca lo haría. Arelis fue esposa mía. ¿Quién dice que yo maté a Arelis?, ella está viva. Ella vive con otro hombre y a cada rato yo la veo, ella está vivita, si quiere vamos allá donde vive ella, ella está vivita y coleando”, decía el hombre, de quien sus parientes aseguran es cristiano evangélico.



El pasado miércoles, cuando ocurrió el crimen, algunos de los residentes en el barrio El Tamarindo dijeron que “Rey Alcántara (Mello) mató a Sención del Carmen Genao (Arelis), de 38 años, por celos. Expresaron que Alcántara no quería que ella viviera con ningún otro hombre y que antes de lo ocurrido había amenazado con matarla y suicidarse si ella no volvía con él.



Pero esa versión fue negada por los parientes del feminicida, quienes aseguraron que Arelis tenía en zozobra a Rey Alcántara y que incluso, luego de haberse dejado, Alcántara puso una orden de alejamiento en contra de la mujer porque esta lo había agredido en varias ocasiones. Aseguraron que su familiar no es un delincuente.



También expresaron que están de acuerdo en que éste pague por el crimen que cometió, “pero que no se le peguen cosas que no hizo y que se sepa que Arelis no era una santa palomita”.



El feminicida y la víctima no vivían juntos. Cada uno tenía su familia. Alcántara residía junto a su esposa con la que tiene cuatro hijos, mientras que Arelis vivía con otro hombre y tres de los seis hijos que deja en la orfandad.



Alcántara mató a Arelis a cuchilladas el pasado miércoles en la calle Nuestra Señora del Rosario, frente al llamado “Parque de los Vagos”, de El Tamarindo.



El cuerpo de Sención del Carmen fue sepultado en Nagua.

Suman 22 feminicidios en primer cuatrimestre

En los primeros cuatro meses de este año en el país se habían registrado, por lo menos 22 feminicidios, de acuerdo con el conteo de la Fundación Vida Sin Violencia, aunque la Policía Nacional había informado de que el número era de 13. Yanira Fondeur, presidenta de la Fundación, dijo de esos cuatro meses, enero fue el más sangriento con ocho feminicidios íntimos.