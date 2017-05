Problemática cosecha del zapote en RD casi resuelta

Luego de cinco meses de haber lanzado un reto a innovadores universitarios del país, este viernes fueron presentados varios métodos creados por los participantes en el concurso “Reto Zapote”, una iniciativa de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) y el Clúster del Zapote.

Esta iniciativa busca proveer al país de una técnica efectiva para conocer el grado exacto de maduración de esta fruta al descosecharla y disminuir las perdidas después de la cosecha.

La Onapi explicó en un comunicado que el requisito obligatorio para participar en este singular concurso era usar la información contenida en las bases de datos de patentes.

Las propuestas a la solución de la problemática del zapote fueron presentadas al jurado por los equipos integrados por profesores y estudiantes de la PUCMM STGO, UNPHU, UNIBE, INTEC Y APEC quienes emplearon diversos métodos para crear un instrumento que permita a los productores de zapote saber con certeza en que etapa de maduración está el zapote al momento de hacer el corte y les permita cumplir con estándares de calidad para la exportación de la fruta.

Reto Zapote concluye el próximo 18 de mayo fecha en la que los organizadores del singular concurso darán a conocer los proyectos ganadores luego de la evaluación del jurado integrado por Rafael Vargas, Director de operaciones del parque Cibernético, Ricardo García, Director del Jardín Botánico, Ramón Méndez, Ramón Ortiz representantes del Clúster de Zapote y Víctor Ramírez, examinador de fondo de invenciones. Profesionales expertos en agronomía, botánica, biología, medioambiente y agroindustria.

En el concurso que beneficia a los productores nacionales participan profesores y estudiantes de universidades que tienen Centros de Apoyo a la Tecnología e Innovación (CATI) instalados.

La problemática a solucionar genera que en cada cosecha se pierda de 20% a 25% de la producción debido a que en el momento de hacer el corte de la fruta no se sabe en qué grado de maduración está ya que el grosor y color de la cáscara no permite visualizar su estado a simple vista lo que dificulta la exportación porque la fruta no debe ser manipulada, mallugada o pellizcada.

Los equipos participantes asistieron a un ciclo de talleres impartidos por ONAPI con el fin de familiarizar a los interesados con el uso de las bases de datos de patentes, requisito fundamental para poder participar en el proceso.

Tras la entrega formal de las investigaciones realizadas por los participantes estas serán evaluadas por el jurado y el proceso culminará con el acto de premiación donde serán entregados premios en efectivo por valor de RD$100,000.00.