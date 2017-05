Proyecto contempla llevar basura de SD a Villa Altagracia

Las autoridades dominicanas han puesto sus ojos en el vertedero de Villa Altagracia. Y es que en medio del conflicto en torno a Duquesa, surge una propuesta que aunque no se ha concretizado ya encontró frentes. De acuerdo con el alcalde de Villa Altagracia, Edwin Guarionex Ferreira, el Gobierno tiene el interés de que una empresa internacional instale en ese municipio una máquina robótica con capacidad de transformar los desechos en una sustancia sustituta del carbón mineral.



Dijo que la propuesta es promovida a través del Ministerio de Medio Ambiente, la Liga Municipal Dominicana, la Dirección de Programas Especiales de la Presidencia y la Federación Dominicana de Municipios, pero para que sea factible el proyecto se deben procesar 500 toneladas de basura diariamente, cuando este municipio solo genera 80 toneladas.



Es en ese sentido que se contempla que los ayuntamientos de Los Alcarrizos, Pantoja, Pedro Brand y una parte de Santo Domingo Oeste lleven su basura a este vertedero ubicado a pocos metros de la autopista Duarte, exactamente en el kilómetro 42.



“Nos llamó la atención porque no se acumula basura, se procesará toda la basura diariamente y el cabildo villaaltagraciano pudiera estar recibiendo recursos por este tipo de manejo; entonces la gente se ha levantado ante la situación de que van a tirar aquí la basura otros municipios y que pudiéramos convertir a Villa en una Duquesa parte 2”, sostuvo.



Cree que detrás de esta oposición se esconden intereses políticos y personas que gustan pescar en “río revuelto” en procura de obtener beneficios económicos. El vertedero fue construido mediante un acuerdo entre la Falconbridge Dominicana y la Liga Municipal Dominicana en el 2014, pero no ha sido inaugurado. “Hemos querido operar con éxito un proyecto que elimine ese botadero a cielo abierto y que produzca beneficios para Villa Altagracia y sirva como modelo para otros proyectos del país”, expresó.



No obstante, algunos munícipes ven con suspicacia la propuesta de manejo de residuos sólidos y temen que la entrada de más toneladas de basura en Villa Altagracia afecte la salud de las personas. El presidente de la Junta de Vecinos Flor de Liz, Víctor Miguel, aseguró que el proyecto no fue socializado con la comunidad, lo que ha causado irritación.“Son más de 400 toneladas para este municipio y nosotros en vez de que nos traigan basura queremos que se la lleven. Un proyecto así deben instalarlo en Duquesa”. Consideró que lo más apropiado es concluir el vertedero bajo los términos establecidos en los inicios de su construcción.

En Villa no hay dinero para recoger la basura

Villaaltagracianos manifestaron que el servicio de recolección de los desechos ha mermado considerablemente. Estanislao Piña indicó que en el sector Los Alemanes tienen más de 15 días sin ver pasar un camión del ayuntamiento. El alcalde reconoció que hay dificultades con el servicio. Lo atribuye a la falta de recursos para el alquiler de equipos, cuyo presupuesto se agotó en marzo. Ante esta situación, llamó a los comunitarios a no desesperarse.