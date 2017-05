Cámara de Cuentas decide auditar obras de Odebrecht

La Cámara de Cuentas aceptó realizar las auditorías forenses técnico-financieras a las obras públicas construidas y en proceso de construcción en el país por la empresa Odebrecht, menos Punta Catalina. La información fue dada a conocer por la entidad fiscalizadora a través de un comunicado, donde explica que acogen la solicitud hecha por el procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, de realizar las auditorías a las obras construidas por la empresa brasileña durante el período comprendido entre el 7 de marzo del año 2001 y el 14 de abril del año 2014.



La termoeléctrica Punta Catalina queda fuera de la labor de la entidad, debido a que el organismo ejecuta la auditoría cuando los fondos públicos han sido ejecutados y con esta obra no se cumple este punto.



“Es oportuno indicar que las auditorías de la institución ordinariamente se realizan cuando el uso de los fondos públicos ha sido ejecutado. No obstante, la solicitud incluye obras en proceso de ejecución, por lo que las mismas podrán ser auditadas cuando concluya el proceso de construcción, como es el caso de la termoeléctrica Punta Catalina”, detalló en un comunicado.



El presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez Pérez, en una entrevista concedida a elCaribe el pasado 6 de mayo explicaba que el pleno de la entidad estaba evaluando su propia competencia para realizar este tipo de auditorías, ya que a su juicio como abogado la entidad no tiene facultades legales para realizar este tipo de trabajo. “Es una auditoría muy especializada y si examinas el artículo 10 de la Ley 10-04 sobre Cámara de Cuentas, nosotros no tenemos esa capacidad dentro del marco legal, sí tenemos la capacidad técnica”, dijo el funcionario, según recoge la edición de elCaribe del 6 de mayo.



En el comunicado remitido ayer por el máximo órgano fiscalizador del Estado señala que la Ley 10-04, del 20 de enero 2004, de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, no establece la denominación auditorías forenses técnico financieras. “Sin embargo, conviene precisar que la mencionada solicitud se enmarca dentro de las disposiciones del párrafo III del artículo 30 de la referida Ley n.° 10-04”.



La ley en el párrafo III establece que los estudios e investigaciones especiales se realizan en los casos en que se presuma la existencia de irregularidades tipificadas por el Código Penal o por leyes especiales, tales como crímenes o delitos contra el patrimonio público.



“En consecuencia, un personal multidisciplinario (ingenieros, arquitectos, topógrafos, contadores, abogados) de esta institución procederá con el estudio o investigación especial a las obras construidas por la empresa Norberto Odebrecht, y rendirá el informe correspondiente”, precisa el organismo fiscalizador.



Reprogramación de auditorías



La institución también expresó que la realización de estas investigaciones especiales conlleva la reprogramación del plan anual de auditoría de la entidad, del personal, recursos técnicos y económicos a emplear, por la magnitud de cada una de las obras a auditar.



En la referida entrevista realizada por elCaribe, Álvarez Pérez habló de las limitaciones que presenta el órgano en materia presupuestaria, ya que el trabajo de auditorías es muy costoso.



“En total son 17 las obras que serán auditadas y que necesitarán de un personal técnico especializado en el área. Si le sumas a eso, nuestra labor cotidiana de auditar que es costosa, qué nos queda”.

En total son 17 las obras que serán evaluadas

La CCRD recibió el martes 25 de abril el oficio n.° 01433, donde el procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, solicita que la entidad realice auditoría forense a todas las obras construidas en el país por la empresa Odebrecht, “para determinar en forma veraz si en las mismas existen sobrevaluaciones”.



La Procuraduría indicó que es imprescindible disponer de este estudio para indagar sobre la posible existencia de anomalías en los valores de las obras, señalando que las sobrevaluaciones son un capítulo distinto a la investigación por sobornos iniciada a finales de diciembre pasado. Manifestó que desde que el Ministerio Público reciba el informe lo evaluará, garantizando que si se identifican infracciones de tipo penal, se procederá judicialmente contra las personas o empresas responsables, a fin de que reciban sanciones ejemplares, que se repare el daño causado y el Estado sea resarcido.

Obras que serán auditadas

1. Contratadas por el Instituto Nacional de Aguas Potables y alcantarillado(INAPA)

1. Acueducto Noroeste, de la Línea Noroeste

2. Ampliación del Acueducto del Noroeste

3. Acueducto Samaná/Hermanas Mirabal



2. Contratadas por la Corporación Dominicana de empresas eléctricas y estatales (CDEEE)

1. Hidroeléctrica Pinalito

2. Termoeléctrica Punta Catalina

3. Contratada por la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID)

1. Hidroeléctrica de Palomino

4. Contratadas por el ministerio de obras públicas y comunicaciones (mopc)

1. Carretera de Casabito

2. Corredor Duarte

3. Autopista del Coral

4. Circunvalación La Romana

5. Carretera del Río Jarabacoa

6. Carretera Cibao Sur

7. Carretera Bávaro, Miches, Sabana de la Mar

8. Corredor Duarte II

9. Ecovías de Santiago

10. Bulevar Turístico del Este

11. Circunvalación San Pedro de Macorís, La Romana