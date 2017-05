La mezcla de estampados y texturas en la decoración

Para darle a tu hogar un estilo “Mix and Match”, saber mezclar es el secreto. Esta tendencia nos brinda la facilidad de utilizar en nuestras estancias un abanico de diseños, colores y tejidos sin discriminación, en el que solo hay que poner a volar la imaginación, explica la decoradora Maritza Báez. En este estilo decorativo, Báez recomienda utilizar muebles de diferentes épocas y piezas artesanales, y ubicarlas en el mismo espacio, siempre tratando de lograr que la correcta distribución y la armonía prevalezcan.



“Quien mayormente se inclina por este estilo en la decoración es una persona moderna y atrevida, de igual forma, es probable que el vestuario por el que tiene preferencia tenga alguna similitud con el estilo de la ornamentación”, dice Báez. “Mix and Math” aplicado en los interiores invade todos los tejidos, por lo que nunca olvides que forman parte del protagonismo de la estancia, detalla la decoradora.



Ideas decorativas



Imponer este estilo llamativo en el hogar es fácil, según Báez; para lograrlo elige los colores que te gusten, los cuales no tienen por qué combinar entre sí; selecciona tejidos con diferentes patrones, por ejemplo, rayas, lunares, cuadros y estampados que contengan los tonos por los que te inclines.



Sin tomar en cuenta qué forma tiene el mobiliario, usa las telas a tu gusto; puedes tapizar el sofá con lienzo de rayas, los cojines en flores y lunares, las butacas en cuadritos y los complementos o adornos como prefieras.



Aunque casi no existen normas a la hora de elegir los diseños de las telas, Báez dice que es importante aplicar los llamados “fundamentos del diseño”, como son: usar las escalas correctas en el mobiliario y, sobre todo, que impere la armonía.



Combina sillones de formas desiguales: lo significativo es conservar la misma paleta de color. Puedes usar tonos como el blanco, gris, café y azul, así se unifica el “desorden” creado por varios diseños. Es decir, se pueden utilizar sillas tapizadas en diferentes colores y materiales, como la madera envejecida, hierro o plásticos.



En la habitación y baños



A la hora de hacer un cambio en tu habitación, empieza por seleccionar tus colchas o sábanas en diferentes colores y estampados, porque es uno de los espacios ideales para usar esta “tendencia moderna”, comenta Báez.



“En las habitaciones de las niñas utiliza telas de flores de diferentes tamaños, lunares y cuadritos pequeños, y para los niños rayas de diferentes anchos, figuras geométricas, siempre procurando que los colores sean similares”, aconseja.



No obstante, Báez aclara que si la habitación es muy pequeña hay que reducir el tamaño de los diseños de las telas, y en el caso de que sea muy grande darle rienda suelta a tu imaginación.



En los baños, no deben olvidarse las cortinas, alfombras y toallas bien coloridos, para que así se acentúe este revolucionario estilo. “Las texturas de las telas, como los encajes, algodón y pana se mezclan bien”, puntualiza Báez.



Para eventos y comercios



En el momento que quieras realizar un montaje de eventos, Báez destaca que esta decoración también se adapta, porque se puede jugar con los diseños de manteles, servilletas, vajillas, velas y arreglos florales para crear un espacio acogedor, especialmente si el montaje de eventos es en el jardín o en la playa.



Podrías usarlo en locales comerciales, sin embargo, es aconsejable saber quiénes son los clientes potenciales del lugar, “tomar esto en cuenta es de vital importancia”, indica Báez.



De igual forma, la diseñadora señala que se puede implementar en salones de belleza, tiendas de regalos, establecimientos para bebés; así como en un espacio utilizado para la venta de ropa, reposterías, entre otros.



Si te identificas con esta ornamentación, Báez te invita a usarla, pero adaptándola poco a poco en tu casa. Recuerda que para lograr elegancia, es necesario mantener el equilibrio.

Impacto visual

Para que logres “robar” la mirada de tus invitados, coloca en tu espacio muebles de diferentes épocas y estampados, así como piezas artesanales.