Pro Consumidor suspende colmado donde halló 2,200 productos dañados y plagas

Sanrto Domingo, RD.- Pro Consumidor informó que suspendió un colmado al que en poco más de dos meses le decomisó 2,200 productos no aptos para el consumo humano.

La institución dijo que referidos productos estaban a la venta, al tiempo que detectó un ambiente interno de riesgo con una gran cantidad de plagas y basura.

Al colmado Casa Rodríguez, ubicado en el sector Pueblo Nuevo en Los Alcarrizos, provincia Santo Domingo, el organismo defensor de los derechos del consumidor le impuso el pago de 120 salarios mínimos como parte de la sanción.

“Se trata de un colmado popular de esa zona, que no podrá seguir operando hasta que no realice las mejoras necesarias para que cesen las malas prácticas detectadas. A la vez, informamos sobre los operativos de educación a colegios, escuelas e iglesias, a fin de explicarles los cuidados que deben de tomar al momento de comprar un alimento, que no perjudique ni su economía, ni su salud”, dijo la directora de Pro Consumidor, Anina Del Castillo.

En un primer operativo, realizado el 28 de febrero, Pro Consumidor encontró en el lugar mil 115 productos en condiciones inadecuadadas para la venta por estar vencidos, golpeados, oxidados, descompuestos, los cuales se encontraban en las góndolas a disposición de los consumidores.

Tras ser notificado conforme al mandato de ley, el negocio elevó un escrito de defensa, excusándose por la situación detectada y garantizando que implementarían las mejoras requeridas.

Sin embargo, el 8 de mayo la Institución hizo una segunda inspección en la que verificó que no se habían realizado los procesos de mejoras. Continuaba la presencia de plagas y, a la vez, se encontraron 760 productos no aptos para el consumo humano, dice un informe de Pro Consumidor.

El cierre del establecimiento fue dispuesto “como medida para la protección provisional de los intereses y de la salud de los consumidores, hasta tanto se rectifiquen los defectos o se cumplan parámetros permitidos de higiene y calidad de sus instalaciones y los productos que comercializa”.

El colmado Casa Rodríguez violó los artículos 33 literal a, c y d, 34, 35,44, 63, 84, 98 literales a, b, c, d, f, g, h, de la Ley General de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario No.358-05, los cuales se encuentra dentro de las infracciones muy graves y se le tipificó la reincidencia.

Del Castillo sostuvo que la venta de productos alimenticios vencidos, y en condiciones inadecuadas, así como los ambientes comerciales insalubres son elementos de cuidado que ocupan la atención de Pro Consumidor.