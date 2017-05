Suecia cierra caso de violación contra Assange

Estocolmo. La principal fiscal de Suecia cerró la investigación por presunta violación contra el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, porque no existe la posibilidad de arrestarlo “en un futuro previsible”. El proceso comenzó hace casi siete años. La decisión supone que el líder de WikiLeaks ya no enfrenta cargos por supuestos delitos sexuales en Suecia, aunque la Policía británica recordó que Assange podría ser arrestado si abandona la sede diplomática ecuatoriana ya que las autoridades lo buscan por saltarse la fianza en 2012.



Con todo, no exculpa a Assange y algunos expertos creen que su situación legal es aún más precaria si, como se sospecha, Estados Unidos tiene una orden sellada para su arresto.



En declaraciones desde el balcón de la embajada ecuatoriana en Londres, donde se refugió en 2012 para evitar la extradición a Suecia, Assange dijo que su odisea legal de siete años _que calificó de detención injusta_ “no es algo que yo pueda perdonar”.



Dijo que la batalla no ha terminado y que “la guerra propiamente dicha está por comenzar”. Assange, de 45 años, cree que Estados Unidos quiere su extradición y arresto por publicar documentos secretos.



No obstante, dijo que la decisión sueca de desistir de la investigación por violación es “una victoria importante para mí y para el sistema de derechos humanos de la ONU”.



Assange se refugió en la embajada ecuatoriana en Londres para evitar la extradición y tener que responder a las denuncias de abuso sexual de dos mujeres. Dijo que esto era necesario para impedir que las autoridades suecas lo entregaran a Estados Unidos por su papel al timón de WikiLeaks, que ha enfurecido a gobiernos alrededor del mundo al difundir decenas de miles de documentos confidenciales estadounidenses filtrados. “Esta es una victoria total para Julian Assange. Ahora es libre para dejar la embajada cuando quiera. Hemos ganado el caso Assange”, declaró Per E. Samuelsson, su abogado.