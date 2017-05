Aumentan las consultas por conjuntivitis

22/05/2017 12:00 AM - María Teresa Morel

Las consultas de hospitales y clínicas están llenas de pacientes con síntomas de conjuntivitis, producto de un adenovirus que suele aparecer generalmente en el verano. Así lo confirmó el subdirector del Hospital Infantil Robert Reid Cabral, el infectólogo Clemente Terrero, quien dijo a elCaribe que aunque no hay estadísticas con la cantidad de casos, personalmente ha visto un mayor número de pacientes con esta inflamación ocular en su consultorio.



El especialista recomendó extremar la higiene para evitar el contagio, así como un lavado periódico de las manos, no frotarse los ojos con las manos, lavado frecuente de la cara y no saludar de manos a las personas afectadas.



La conjuntivitis es una inflamación de la conjuntiva del ojo que puede durar alrededor de una semana, con síntomas que van desde el enrojecimiento de los ojos, lagrimeo, así como ardor, sensibilidad a la luz y la sensación de tener un cuerpo extraño dentro del ojo.