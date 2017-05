Procuraduría interrogará hoy a Temístocles Montás por caso Odebrecht

El ministro de Industria y Comercio, Juan Temítocles Montás, fue citado para las 10:00 de la mañana de este lunes por la Procuraduría General de la República, como parte de las investigaciones por el caso Odebrecht.

Montás es la primera persona que será interrogada por la Procuraduría luego de que llegaron al país los documentos en torno al caso desde Brasil, donde es la sede de la empresa.

El político se desempeñó como administrador General de la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE), actualmente Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) desde el año 1996 al 1998.

En el año 1998 fue designado secretario Técnico de la Presidencia hasta el año 2000, desempeñando un papel protagónico en el área económica y financiera. En agosto del año 2004 fue designado en el mismo cargo.

Montás también fue ministro de Economía, Planificación y Desarrollo.

Previo a que llegaran los documentos desde Brasil, el procurador, Jean Alain Rodríguez, interrogó a varias personas, entre ellas legisladores, funcionarios, ex funcionarios y otras que tuvieron algún tipo de acercamiento con la compañía.

Los primeros convocados por la Procuraduría a declarar sobre este caso fueron los actuales responsables de entidades estatales relacionadas con la multinacional brasileña, el director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Orlando Mazara; el vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Jiménez Bichara, y el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Gonzalo Castillo Terrero, quienes además suministraron importante documentación preliminar.

También, aunque luego informaron sobre no haber suscrito contratos con Odebrecht, fueron citados el director general de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo (CAASD), Alejandro Montás; el director ejecutivo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), Olgo Fernández, y el director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), Francisco Pagán.

La lista de funcionarios de pasados gobiernos que han comparecido, incluye a los ex vicepresidentes de la CDEEE, Radhamés Segura y César Sánchez; los ex ministros de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa y Manuel de Jesús Pérez (Freddy), y a los ex directores de INAPA, Frank Rodríguez, Alberto Holguín y Roberto Rodríguez. También el ex administrador de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), Rafael Suero Miliano.

Además, los ex presidentes del Senado Andrés Bautista García y Jesús Vásquez Martínez (Chu), y el ex presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco Ozoria, quienes lideraron desde sus posiciones la aprobación de diversos contratos de Odebrecht.