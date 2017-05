Jimmy Bauer: “Ahora volví a mis aguas”

Han pasado tres años desde que el cantante Jimmy Bauer logró su libertad, y muchos se preguntaban: ¿Qué es de su vida? Tan pronto salió de la cárcel en el 2014, el popular intérprete de bachata tenía muchas expectativas para iniciar una nueva etapa en su carrera, pero no sucedió así. “Vinieron propuestas de disqueras que no eran buenas... entonces decidí pausarme, poner todo en manos de Dios, porque en realidad no sabía lo que quería en ese momento, estaba muy confundido; acuérdate que uno sale de ahí (de la cárcel) con mucho temor. Tenía mucha vergüenza, tenía mucha timidez, me preguntaba qué pensará la gente. Mi mayor temor era enfrentarme con los medios, no con el público, porque muchas personas valoran más mi persona hoy en día”, expresó el cantante en una entrevista con elCaribe.



Sin tratar de buscar justificaciones para aliviar el error de sus actos, Jimmy Bauer no esconde su arrepentimiento. Sin embargo, en los últimos años decidió alejarse de los escenarios y conducir su vida de manera discreta “para no ir a los medios a contar la misma historia que todo el mundo conoce”. “Es una página que quiero pasar a la izquierda”, insiste.



Ahora, el intérprete de “Todas las cosas” se siente “en sus aguas” para retomar su carrera en la industria discográfica de la mano de dos disqueras independientes de Estados Unidos.



La punta de lanza para volver es la canción “Quiero empezar otra vez”, producida por Chris Hierro, hijo del maestro Henry Hierro. Recuerda que al llegar a los estudios se sintió como un novato básicamente. “Inclusive, grabando este tema me dio mucha brega, porque yo lo quería hacer tan perfecto, quería que en cada una de las notas salieran mis emociones. Apagué las luces, quería cerrar los ojos para recordar todo lo que viví... recordé a mi mamá llorando, a mi familia, amigos, fanáticos... todo lo puse en mi cabeza para que saliera lo mejor de mí, desde el corazón”, narró Bauer visiblemente emocionado.



La historia de como esta canción llegó a sus manos es mucho más emotiva. Recuerda con tristeza a su compositor: el actor dominicano Carlos Quezada, quien falleció en el 2014 en el hospital Mount Sinai, de Nueva York, donde recibía tratamiento de quimioterapia para contrarrestar la leucemia que le fue diagnosticada ese mismo año.



Dijo que a la primera persona que le envió lista la canción fue a la esposa del fallecido compositor. “Cuando yo salí en libertad él me escribió por Facebook, aún guardo ese mensaje, expresándome: Jimmy, tengo una canción aquí. Un amigo mío la escuchó y me dijo esa canción es Jimmy Bauer, mándasela, porque ese tipo o la va a odiar o la va a amar”, narró con emociones a flor de piel.



“Recibí la composición y de inmediato dije, pero ese muchacho escribió eso especialmente para mí... Le estaba dando seguimiento a su salud, le expresaba que la iba a grabar y que quería que estuviera presente, pero caramba, no pudo llegar a escuchar lista su obra, en la voz que él deseaba”, manifestó en compañía de su manejador en República Dominicana, Pepo Pimentel (He Pepo).



Indicó que este año no pudo grabar la canción con su padrino musical Cherito, ya que el merenguero está muy ocupado con el reencuentro de la orquesta The New York Band. Sin embargo, considera que ha contado con un trabajo de mucha calidad. “Chris Hierro es un excelente productor en todo lo que hace. Merengue, bachata, rock, pop... está demasiado adelantado. Anteriormente, tuve la oportunidad de grabar con él dos canciones de rock”, puntualizó el bachatero Jimmy Bauer.

Quería cantar en Premios Soberano

El cantante dijo que ha tenido acercamientos con Martha Heredia, quien guarda prisión en la cárcel Rafey Mujeres, de Santiago, con el propósito de hacer un remix de “Quiero empezar otra vez”. Reveló que quería subir al escenario de Premios Soberano junto a la ganadora del Latin American Idol 2009, pero que esa idea no se pudo materializar. “Qué mejor manera de decirle a la gente: estamos aquí, metimos la pata, pero como todo ser humano tenemos el derecho de reinvindicarnos nuevamente”, expresó en el programa “Famosos Inside”, que conducen Samir Saba y Marivell Contreras.



También indicó que su salud está al cien por ciento. Recuerda que se vio al filo de la muerte cuando estaba recluido en la cárcel de Najayo. “Estaba con la barriga afuera (ya que fue operado de emergencia, luego que dos de las bolsitas de droga explotaran en su estómago)... Me vi en una condición pésima, pero Dios me dio tanta fuerza. Sin Él no podría estar hoy en este lugar. No puedo decirte que a mí me maltraron, porque todo el mundo me quería en la cárcel, pero allí abundan muchas enfermedades”, indicó el artista.