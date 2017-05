Economista califica inconstitucional ley de lavado de activos

Continúan los ataques al proyecto de ley de lavado de activos que fue aprobado en el Senado de la República y que tiene plazo de una semana para ser estudiado en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Esta vez el tema es de inconstitucionalidad. La valoración es del economista y exsuperintendente de Bancos, Haivanjoe NG Cortiñas, quien aseguró que tiene vicios de inconstitucionalidad por el lado de restringir el uso del dinero en efectivo y que aprobarlo como ley sería un reconocimiento a la incapacidad para afrontar debidamente el tema de la corrupción por la vía del lavado.



Esto debido a que la ley prohibirá la compra en efectivo de inmuebles, vehículos y joyas por montos mayores a RD$1 millón, RD$500 mil y RD$450 mil, respectivamente.



El exsuperintendente de Bancos recordó que el uso del dinero es el medio de pago fundamental de la economía y que las actividades legales se regulan para el bien común; pero no se deben restringir, menos aún prohibir, pues sería una admisión encubierta del fracaso.



NG Cortiñas dijo que la Constitución del 2015, en su artículo 230 concerniente al régimen monetario y financiero, dice que el peso dominicano tiene fuerza legal y liberatoria. “A este mandato, le agregamos que la condición de liberatoria tiene la acepción de tener capacidad para, extinguir deudas y obligaciones”, dijo.



Estimó que dada la capacidad liberatoria en todo el territorio nacional, no puede ser limitado en su uso comercial por una ley, y agregó, “aún el propósito sea el de ayudar a combatir el tema del lavado de activos; de manera que, si se quiere disponer de un dispositivo legal más exigente respecto al tema de la corrupción, vía lavado, debe auscultarse aún más por el lado del origen de los fondos y de ser más riguroso en términos de penalidades para los sujetos obligados que no realicen la debida diligencia”, apuntó el exsuperintendente.



“De aspirar a introducir la restricción del uso de efectivo en una ley, requeriría de modificar la Constitución de 2015, misma que debe evitarse a fin de no tocarla en forma parcial cada vez que un proyecto de ley entre en contradicción con la carta sustantiva del Estado dominicano”, concluyó el economista.

Comisión de Justicia



El presidente de la Comisión de Justicia, Henry Merán, explicó que la premura en el conocimiento de la pieza se debe a que el país, como signatario de acuerdos internacionales, será evaluado sobre los avances en términos institucionales que ha tenido el Estado en materia de lavado.

Fenabanca se desvincula de modificación

La Federación Nacional de Bancas de Lotería (Fenabanca) expresó que no tiene nada que ver con las motivaciones al proyecto de ley que excluye el sector como sujetos obligados no financieros. El secretario general de Fenabanca, Michel Dicent, sostuvo que siente preocupación por la vinculación de manera directa o a diputados y senadores que están relacionados a ese sector. Dijo que la entidad está a favor de la regulación del sector.