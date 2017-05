Richard Jefferson revela que LeBron estaba enfermo en el tercer juego

El compañero de equipo de LeBron James, Richard Jefferson, tuvo una explicación para el desempeño de James en el Juego 3 de la Final de la Conferencia Este: estaba enfermo. Jefferson dijo tras el cuarto juego el pasado martes por la noche que James se enfermó debido a un virus, que también provocó que Deron Williams perdiera una sesión de tiro. “Sé que no va a hablar de ello, así que voy a decir algo de mi chico grande”, dijo Jefferson. “Deron Williams se perdió la práctica de tiro esta mañana porque tenía como un pequeño virus, realmente letárgico, no tenía energía, y creo que eso es lo que Bron tenía ... Y a veces estos pequeños virus pueden ir por ahí. No se presentó a lanzar, empezó a hacer clic en su cabeza, porque era como, ‘No sé por qué estaba tan lento, por qué no tenía energía, no tenía nada’”.



James anotó 11 puntos y tuvo seis pérdidas de balón en el Juego 3, una derrota 111-108 ante los Boston Celtics. Después de ese juego, James dijo que “no lo tenía”, pero no mencionó estar enfermo.



Volvió a formar parte en la victoria de los Cavs 112-99 en el cuarto juego para tomar ventaja 3-1, anotando 34 puntos con 6 asistencias y 5 rebotes.



Charlotte tendrá JE de 2019



El Juego de Estrellas de la NBA se celebrará en 2019 en Charlotte después de que la edición de este año se trasladó a Nueva Orleans debido a la ley del estado de Carolina del Norte que restringe los derechos de las personas LGBT.



Las festividades del fin de semana All-Star están programadas para el 15 al 17 de febrero de 2019. El juego se jugará en Spectrum Center, sede de los Charlotte Hornets. La polémica ley, HB2, fue derogada en marzo cuando el gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, firmó un nuevo proyecto de ley. Sin embargo, la legislación de compromiso establece que a los gobiernos locales no se les permite aprobar ordenanzas no discriminatorias que abarquen aspectos como la orientación sexual.