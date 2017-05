Este es otro Golden State

Los Warriors de Golden State no solo lucen, sino que actúan como un conglomerado con una misión.



Contrario a la pasada campaña, cuando perseguir una marca de la NBA se convirtió en una obsesión, ahora marchan a otro ritmo, bien conscientes de que no hay gloria sin levantar el trofeo de campeones.



La tarea no es sencilla porque todo indica una revancha con los poderosos Cavaliers, que les demostraron que basta con un descuido para que se metan en pelea y luego tengan el derecho a reír de último.



Golden State saldrá favorito, igual que en la final anterior, lo que no es decreto ni garantía de nada, pero esta vez su lenguaje corporal es distinto. No hay exceso de celebración, nadie habla más de la cuenta y son bien enfáticos a la hora de señalar que por más invictos que estén (12-0), lo que vale es el último tramo de la estación.



Así ha sido su discurso, lo que evidencia a un núcleo maduro, que aprendió de las novatadas anteriores. Sin duda que la derrota es mejor maestra que la victoria.

Kevin Durant sabe que, probablemente, no se vea con otra gran oportunidad como esta de obtener su anhelado anillo. Los núcleos no son eternos, nadie controla el factor salud, pero mucho menos puedes detener el avance de otros.



Predecir el futuro sigue siendo tarea imposible. Lo que sí puede controlar es dar el 100 por ciento de su capacidad en esta ocasión en aras de imponerse a un rival que ya le echó agua a un sancocho que pensó hacer con Oklahoma City hace varios años.

Estos Warriors no cuentan los pollos antes de nacer. Esa es un arma muy peligrosa.



Apunte esto



Nelson Cruz llegó ayer a 296 jonrones de por vida…Cruz es el líder en remolcadas de la Liga Americana con 40…Ervin Santana es el líder en promedio de carreras limpias de las Mayores con 1.84...Ante cualquier baja de los Mellizos antes del 31 de julio, lo mandan a otro equipo que ande buscando picheo de cara a la postemporada…Magic Johnson dijo que el único intocable en los Lakers es Brandon Ingram..Una de dos: o eso es verdad o busca que le den mucho por él en un posible canje porque con esa etiqueta él sube el precio.