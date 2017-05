Holguín y Guillot, los maestros de Audrys Nin

El gimnasta Audrys Nin Reyes es de los atletas que implementan la teoría de que “detrás de cada deportista hay un equipo de trabajo que posibilita el éxito en cada competencia”. Y no se equivoca.



Ramón Amauris Holguín y el cubano Yoandris Tamayo Guillot son los entrenadores responsables de esas conquistas que el joven gimnasta de Jarro Sucio, Barahona, ha logrado en su carrera. En el caso de Holguín, viene trabajando con Audrys desde los 12 años de edad, mientras que Guillot tiene los últimos dos años.



“Desde su niñez, Audrys mostró lo que iba a ser”, relata Holguín. “Es un atleta incansable y desde el tiempo que tengo trabajando con él lo ha demostrado. Es un muchacho que se deja llevar de lo que les decimos y a la vez lo pone en práctica”, agregó. Expresa que conoció a Nin Reyes en una visita que la Federación Dominicana de Gimnasia (Fedogim), que preside Edwin Rodríguez, realizó con la finalidad de captar nuevos talentos para este deporte e integrarlos a las diferentes selecciones.



“Desde que lo observé vi en él los potenciales necesarios para ser un campeón y el tiempo lo ha demostrado. No nos ha hecho quedar mal. Es un excelente atleta, sobre todo incansable y fajador. Es de los atletas que le agregan pasión a lo que hacen y eso le ha dado importantes resultados”, sostuvo Holguín.



Audrys conquistó la medalla de oro en la pasada Copa Mundial de Gimnasia, celebrada en Croacia, al superar en la final al bielorruso Ilya Yakauleu en la modalidad de salto alto.

“Este es un deporte donde el atleta requiere de mucha concentración, muchas cualidades físicas, de mucha base, puntos en el que tenemos mucho déficit, en especial los pueblos. Otro de los aspectos en el que también trabajamos es la parte mental, básica para una buena preparación previo a una competencia”.



Actualmente, los entrenadores de Nin Reyes les dedican unas cinco horas diarias de preparación en el Pabellón de Gimnasia, ubicado en el Parque del Este, jornadas que incluyen levantamiento de pesas, adaptación en los aparatos de gimnasia, así como el perfeccionar los saltos.



“En los dos años que tengo trabajando con Audrys han sido de mucho provecho”, expresó Tamayo Guillot. “Este trabajo lo vamos a complementar con un instructor psicológico, que será integrado próximamente al equipo. Es de vital importancia una persona de este tipo en nuestro equipo de trabajo porque lo ayudará en la parte mental”, agregó.



Tamayo llegó al país por disposición del exministro de Deportes, Jaime David Fernández Mirabal, con la finalidad de trabajar en la gimnasia dominicana. Trabajar la parte física de Nin es uno de los trabajos asignados por Fedogim desde su llegada al país en 2015.



Un trabajo que no se detiene



La palabra “vacaciones” en el vocabulario de Nin Reyes tras su participación en la Copa Mundial de Croacia no existe. Es que el gimnasta iniciará, en los próximos días, una base de preparación con miras a una serie de compromisos internacionales, que incluye el pre-clasificatorio para los Centroamericanos a celebrarse en Costa Rica, así como otro mundial en París y los Juegos Universitarios de China. “Este es un trabajo que no se detiene. Nuestro objetivo es que Audrys llegue en las mejores condiciones posibles a cada uno de sus compromisos. Este es un deporte que por un mínimo fallo pierdes la oportunidad importante de tu vida”, expresó el entrenador cubano y quien acompañó a Nin Reyes al certamen de Croacia.