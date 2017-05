El expresidente de la Cámara de Diputados y actual diputado por el Distrito Nacional, Alfredo Pacheco, aseguró este lunes que acudirá por ante las autoridades, defenderá su reputación y su sobre todo su inocencia porque afirma que no es ladrón, ni corrupto.

El legislador está en la lista de las personas contra quienes un juez dictó orden de arrestro por su presunta vinculación en el caso de la empresa brasileña Odebrecht, la cual confesó que pagó 92 millones de dólares para pago de sobornos para que le fueran adjudicadas obras de infraestructuras en el país.

En ese sentido, dijo que solicitará que lo despojen de su inmunidad parlamentaria para ponerse a disposición de la justicia que hasta el momento no lo ha requerido por el caso Odebrecht.

Reiteró que cuando estuvo al frente de la Cámara de Diputados no recibió dinero de ningún miembro o representante de la empresa constructora brasileña Odebrecht para la aprobación de los “pocos contratos que el Ejecutivo sometió durante mi gestión”.

“Estoy seguro, muy seguro que no he sido sobornado, lo voy a repetir, yo, Alfredo Pacheco, estoy muy seguro que no he sido sobornado y por lo tanto, yo no he robado, aunque sé que esta situación afecta considerablemente mi credibilidad y también afecta un marca que durante muchos años, viniendo yo de dónde vengo, de una barriada pobre y humilde de la capital, he logrado crear una marca que se llama Alfredo Pacheco”, insistió.