Collado confía en la decisión del PE en tema Duquesa

29/05/2017 12:00 AM - Darielys Quezada

El alcalde del Distrito Nacional, David Collado, manifestó ayer que espera que el Poder Ejecutivo busque una solución rápida y definitiva al tema de la administración y las operaciones del vertedero de Duquesa.



Collado dijo que para la ciudad de Santo Domingo la recogida de basura es un tema muy importante debido a que un día de paralización de las labores de ese vertedero, representa una semana de retraso en la recolección de los desechos sólidos de la urbe.



“Lo que abogamos es que se busque una solución rápida y definitiva a este caso, porque como Distrito Nacional no tenemos soluciones, no tenemos espacios donde hacer un vertedero y nos debemos a la solución de la mancomunidad y del Poder Ejecutivo; pero estamos confiados de que ellos van a tomar la mejor decisión para el Distrito Nacional”, expresó tras participar en una misa celebrada ayer en la capilla del Cementerio Nacional, ubicado en la avenida Máximo Gómez, por el Día de las Madres.



Estas declaraciones fueron ofrecidas por el edil, a propósito de que el director ejecutivo del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Pedro Mota Pacheco, reveló en una entrevista concedida a este diario que está en manos del presidente Danilo Medina decidir quién administrará los terrenos donde opera el vertedero de Duquesa, luego de determinar que no existe ningún contrato de venta o cesión a Lajun Corporation, empresa que administra actualmente el vertedero, ni a ninguna otra persona.



ADN asumirá cobro basura

Collado anunció, además, que a partir del primero de junio el Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) asumirá el cobro de la basura, ya que según explicó, esto representará un incremento en los ingresos de la ciudad.



Indicó que el cabildo está promediando que con esta decisión se ahorrarán aproximadamente 150 millones de pesos al año, que aseguró, utilizarán para resolver los problemas de los sectores de la ciudad capital.