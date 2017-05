Detienen a Temo, Andrés Bautista, Radhamés Segura y otros por caso Odebrecht

29/05/2017 07:30 AM - Sandra Guzmán

Ocho personas han sido detenidas por el caso de sobornos de la empresa Odebrecht en el país. Entre los detenidos están Temístocles Montás, ministro de Industria y Comercio y ex ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, y Víctor Díaz Rúa, ex ministro Obras Públicas.

También Radhamés Segura, ex vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales –CDEEE-; Andres Bautista, ex presidente del Senado y actual presidente del opositor Partido Revolucionario Modeno -PRM-; el ex diputado Ruddy González y Ángel Rondón, quien era supuestamente la persona que manejó los 92 millones que la empresa brasileña entregó en soborno en el país para que le fueran adjudicadas obras.

Además Roberto Rodríguez, ex director del Instituto Nacional de Aguas Potable -Inapa- y César Sánchez, ex vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales -CDEEE- y dirigente del PRM.

Todos fueron conducidos al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva temprano en la mañana de este lunes. La cárcel del lugar fue acondicionada el pasado viernes.

Para la instrucción del caso fue designado el juez Francisco Ortega de la Suprema Corte de Justicia.