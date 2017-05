Tres miembros del Comité Político del PLD sometidos por caso Odebrecht; hay dos presos

29/05/2017 11:11 AM - Sandra Guzmán

Tres miembros del Comité Político del oficialista Partido de la Liberación Dominicana -PLD- fueron sometidos a la justicia por su presunta vinculación en los sobornos de la empresa Odebrecht en el país. Dos de ellos fueron detenidos la mañana de este lunes.

Radhamés Segura, ex vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales -CDEEE- y Temístocles Montás, actual ministro de Industria y Comercio y ex ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, son los miembros del órgano del PLD que fueron apresados hoy, mientras que el otro, Julio César Valentín, senador de Santiago, no ha sido detenido debido a que tiene inmunidad parlamentaria.

Otro detenido vinculado al gobernante PLD es Víctor Díaz Rúa, ex ministro de Obras Públicas y secretario de finanzas del partido.

La orden de arresto contra éstos y otros imputados fue emitida por el juez Francisco Antonio Ortega Polanco, del Juzgado de la Instrucción Especial de la Jurisdicción Privilegiada de la Suprema Corte de Justicia.

Además de Montás y Segura fueron detenidos hoy Víctor Díaz Rúa, ex ministro Obras Públicas. También Andrés Bautista, ex presidente del Senado y actual presidente del opositor Partido Revolucionario Moderno -PRM-; el ex diputado Ruddy González y Ángel Rondón.

Además Roberto Rodríguez, ex director del Instituto Nacional de Aguas Potable -Inapa- y César Sánchez, ex vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales -CDEEE- y dirigente del PRM. Todos están en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.