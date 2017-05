PN identifica al homicida de un joven en Gualey

30/05/2017 12:00 AM - Wander Santana

Las autoridades dijeron ayer que se llama “Santos” el hombre que la madrugada del pasado domingo mató a cuchilladas al joven de 18 años José Ilalio Rodríguez, durante una riña ocurrida en un colmado del barrio Gualey, en la capital. Ilalio Rodríguez estuvo “tomándose unos tragos” junto a un amigo llamado Carlos Alfredo Contreras Valdez (Mango), de 22 años y también habían dos mujeres con ellos. De acuerdo con la versión de los residentes en Gualey, Santos estuvo enamorando a una de las mujeres que acompañaban a los jóvenes, pero ésta lo rechazó y Santos la golpeó.



En ese momento Contreras Valdez intervino y golpeó al agresor, entonces este fue a su vehículo tomó un cuchillo y comenzó una pelea en la que hirió a Contreras de gravedad. Ilalio Rodríguez trató de evitar que el agresor matara a su amigo y fue en ese momento cuando el agresor le fue encima y lo mató de varias cuchilladas, expresaron testigos.



La versión de la Policía Nacional confirma que fue en una riña en la que Ilalio Rodríguez resultó muerto, también informó que están en busca de Santos, quien se dio a la fuga luego de haber cometido el crimen.



Ayer en la casa de la madre adoptiva de José Ilalio Rodríguez, sus parientes lloraban la partida del joven, quien tenía a su pareja embarazada y dejó un niño de tres años en la orfandad.



Rosario Tineo, la madre adoptiva de la víctima, quien lo crió desde que tenía días de nacido, lloraba desconsolada ante el ataúd de su hijo y pidió a las autoridades que el caso no quede impune.



La historia de Rosario Tineo, quien crió tres hijos adoptivos como si los hubiera parido, fue publicada el pasado sábado en este medio por ser una madre ejemplar y un día después cuando se celebraba el Día de las Madres, recibió la noticia de que mataron a su hijo.



Cuando la periodista Diana Rodríguez, quien escribió el relato, visitó a la familia de José Ilalio Rodríguez, éste se manifestó agradecido con su madre. Dijo que si no hubiera sido por ella no hubiera logrado sobrevivir.