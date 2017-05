PRM dice que Danilo encubre culpables en escándalo Odebrecht

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) acusó al presidente Danilo Medina de usar la justicia para destruir a esa organización y encubrir a los verdaderos corruptos vinculados al caso Odebrecht. El PRM reunió ayer a su Comisión Política para fijar posición en el caso de los dirigentes del PRM, Andrés Bautista, presidente del partido, César Sanchez, Roberto Rodríguez, Máximo de Oleo Ramírez y Bernardo Antonio Castellanos, apresados por el caso Odebrecht, donde también está encartado en el caso Alfredo Pacheco, vocero del PRM en la Cámara de Diputados.



El dirigente del PRM, Hugo Tolentino Dipp, leyó un documento donde señaló que los apresamientos ponen en evidencia que el presidente Danilo Medina, es quien sigue moviendo los hilos de la justicia y escogiendo sus culpables favoritos en el caso de Odebrecht.



Tolentino Dipp acusó al Gobierno y al Partido de la Liberación Dominicana( PLD) de moverse con la malsana intención de destruir a la principal fuerza política de la oposición y a la vez enlodar a los distintos sectores de la nación, para luego propiciar que permanezca igual el manto de impunidad que cubre a los grandes desfalcadores del erario.



“Pero no es sólo Odebrecht, ahí está también, sin juicio ni castigo, la Sun Land, el caso de los sobornos pagados a funcionarios, legisladores y militares en el tema de los Tucanos. Ahí está el ensangrentado caso de los terrenos del CEA. Ahí está el bochornoso caso de los terrenos de los Tres Brazos. Ahí está, sin sometimiento ni expediente, el escandaloso caso de Diandino Peña en el Metro Santo Domingo. Ahí está, sin expediente ni juicio, el desastre administrativo de la Junta Central Electoral, que contrató equipos inútiles bajo una transacción multimillonaria” agregó Tolentino Dipp.



Pide incluir danilistas



Tolentino Dipp dijo que el presidente Leonel Fernández, sus funcionarios y legisladores sometieron y aprobaron 24 contratos a Odebrecht por un monto de mil 961 millones de dólares y durante la gestión de Medina sus funcionarios y sus congresistas sometieron y aprobaron seis contratos por un monto de 2 mil 793 millones de dólares.



El dirigente del PRM indicó que solo el secretario general del PLD, Reinaldo Pared, en su condición de presidente del Senado ha aprobado unos 26 contratos de Odebrecht, por un monto de 4 mil 54 millones de dólares y el propio Medina gestionó, sometió y fue aprobado por “su Congreso” el contrato de Punta Catalina a favor de Odebrecht por un monto extraordinario de 2 mil 40 millones de dólares, en mayo del 2014, mientras otras compañías habían ofertado construir esa obra por la mitad de esa suma.



“Entonces, pueblo dominicano: ¿Cómo es posible que a Danilo Medina no se le haya citado y sometido a una investigación exhaustiva sobre su responsabilidad individual y directa en toda esta trama corrupta encabezada por su Gobierno y Odebrecht? ¿Por qué, Gonzalo Castillo, Reinaldo Pared Pérez, Cristina Lizardo y otros dirigentes peledeístas responsables de la formulación y aprobación de decenas de contratos de Odebrecht no son detenidos e investigados”, señala el documento.



Agregó que Andrés Bautista ha sido un firme crítico del Gobierno y llevó la voz cantante en las negociaciones y reclamos por la apoliticidad e independencia de la nueva Junta Central Electoral, ha sido figura clave en la conformación y unidad de los partidos de oposición y dirige ahora la fase de fortalecimiento y actualización organizacional del PRM de cara a la próxima convención interna.



De su lado, el secretario general del PRM, Jesús Vásquez, leyó un mensaje en nombre del presidente del PRM, Andrés Bautista, en el que dice que lo han escogido como “un instrumento para saciar la sed de justicia que tiene el país”.



Moreno dice que no están todos



El presidente del Partido Alianza País, Guillermo Moreno consideró inaceptable la exclusión de la empresa Odebrecht y sus ejecutivos de toda responsabilidad penal y que se le permita seguir operando en el país.



En un comunicado de prensa, Moreno se refirió a los apresamientos realizados ayer y consideró que faltan imputados. Manifestó que se deduce que la lógica seguida por la Procuraduría General de la República ha sido centrar las imputaciones en los ministros y legisladores que tuvieron que ver con la construcción de las obras y aprobación de los contratos, resaltando de forma muy notoria la ausencia entre los acusados de Reynaldo Pared Pérez, Cristina Lizardo, Abel Martínez, Rubén Bichara y Gonzalo Castillo.

PRM ofrecerá asistencia legal a imputados

La Comisión Política del PRM aprobó ayer tres resoluciones relacionadas con el caso de corrupción por sobornos de Odebrecht. Mediante la primera resolución, la organización de oposición demandó que las autoridades aclaren los sobornos, la sobrevaloración y aportes a campaña, hechos por la empresa brasileña, desde su instalación hasta el 2014.



En la segunda resolución el PRM exigió además que se respete el debido proceso de ley a los dirigentes de este partido Andrés Bautista, Alfredo Pacheco, César Sánchez, Roberto Rodríguez, Máximo de Oleo Ramírez y Bernardo Antonio Castellanos. También anunció que en adición a los abogados que los acusados puedan contratar, pondrá a su disposición a los juristas del PRM, encabezados por el doctor Antoliano Peralta, para que organicen su defensa. La Comisión Política también aprobó enviar una solicitud a Transparencia Internacional, para que audite todos los bienes de los miembros de la Dirección Ejecutiva y retó al Comité Político del PLD, para que toda la población tenga la realidad patrimonial en sus manos.



En la reunión de la Comisión Política estuvieron presentes Hipólito Mejía, Luis Abinader, Jesús Vásquez, Milagros Ortiz Bosch, Orlando Jorge Mera, César Cedeño y cientos de miembros del organismo.