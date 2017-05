Jorge: “Quiero ser mejor que Emilio”

Nueva York, Estados Unidos.- No sólo tuvo que esperar su momento mientras su hermano triunfaba en Grandes Ligas, ahora Jorge Luis Bonifacio del Rosario toca su propio sueño y trata de emular a Emilio.



Desde que fue ascendido por los Reales de Kansas City a las Mayores, el pasado 21 de abril, Jorge se ha convertido en una grata satisfacción para el conjunto de Missouri demostrando el gran poder que presenta. “Le doy gracias a Dios, el que más me ha dado todo para estar aquí. Después a Kansas City que me ha dado la oportunidad, ha confiado en mí y gracias a Dios todo ha salido bien”, expresó Jorge a elCaribe.



“Me gusta todo de él”, dijo el dirigente Ned Yost acerca de Bonifacio. “Es un chico con mucha energía. Bastante consistente al bate para un chico joven... Tiene un buen ojo y es un buen jugador defensivo”.



La familia Bonifacio del Rosario aguardó 10 años para ver a la pareja de hermanos, Emilio y Jorge, en la Gran Carpa disfrutando de lo que más les apasiona.



“Mis padres están súper contentos, era uno, ahora somos dos que ya estamos en Grandes Ligas y ellos vieron la cosecha cuando estábamos creciendo”, dijo el jardinero central de los Reales.



Más allá de convertirse en el dominicano número 693 en debutar en las Mayores, Jorge sabe que lo más especial para él es compartir este gran anhelo con su hermano. Ocho años de edad lo separan de diferencia. Y mientras, Emilio jugó hace tres años con los Reales, su hermano ahora continúa sus pasos.



“Yo creo que él está mucho más contento que yo, el anhelaba eso como yo. Él sabe todo el trabajo que hago, el trabajo que uno va haciendo para lograrlo y gracias a Dios ya estoy aquí”, sostuvo Bonifacio, quien bateó en el mes de abril .292. Sentado en su casillero, en uno de los estadios más emblemáticos, como lo es el Yankee Stadium, Bonifacio de 23 años, sonríe y dice: “Claro, que quiero ser mejor que Emilio. Como cada hermano, siempre quieres ser mejor que el otro en todo lo que hace”.



Todavía tendrá que trabajar mucho en perder el calificativo de “el hermano menor de Emilio”.“Muchas veces lo digo, no me siento mal, cuando me dicen Jorge el hermano de Emilio, porque es mi hermano, pero en realidad sí quiero que sea Jorge Bonifacio, a pesar de todo, voy a seguir siendo el hermano de Bonifacio”, opinó a carcajadas el patrullero, que fue firmado al profesionalismo por René Francisco.



Y tras el sueño que luchó desde pequeño mientras observaba a su hermano en televisión, y tras superar siete largos años en Ligas Menores, Jorge cuenta como ha sido más significativo para él producir y contribuir con su equipo. “Esto es algo incomparable”, expresa el joven jugador. “No se compara con nada. El momento más especial para mí fue cuando en mi segundo juego conecté mi primer hit y luego en el segundo turno, conecté mi primer jonrón”, resalta el quisqueyano, quien hasta la fecha ha bateado siete cuadrangulares.



Si muchos afirman que ser hermano de un jugador que ha militado en Grandes Ligas facilita el camino, Jorge Bonifacio entiende que tal postulado no es tan cierto como se cree.



“Cuando estás dentro en el béisbol profesional, eso depende de ti. El desempeño que tengas en el terreno, eso dependerá de que te suban o te bajen”, explicó Jorge, quien viene de una familia de seis hermanos, dos de madre y cuatro de padre.