MLB suspende a Strickland y a Harper por trifulca

El relevista de los Gigantes de San Francisco, Hunter Strickland, fue suspendido seis juegos, mientras que Bryce Harper, de los Nacionales de Washington, recibió una sanción de cuatro partidos. Las suspensiones se producen un día después de que ambos protagonizaron una trifulca en el AT&T Park. También se impuso una multa a los dos peloteros, por una cantidad no revelada, anunció la oficina de Grandes Ligas. Ambos jugadores planean apelar las sanciones, precisó esa misma oficina. Así, las suspensiones no empezaron a cumplirse anoche, cuando ambos equipos volvían a enfrentarse.



El vicepresidente de las Mayores Joe Garagiola Jr. suele ser el encargado de atender las apelaciones presentadas por los peloteros. “En realidad, uno no puede preocuparse por lo que harán las Grandes Ligas, porque nunca se sabe”, dijo Harper. “Independientemente de lo que decidan, sólo me preocuparé por los cuatro juegos y veré qué puedo hacer”.