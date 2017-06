Transporte en RD solo ha sido eficiente sobre rieles

La movilización es una necesidad que acompañará al ser humano toda la vida. De ahí la importancia de aspirar a que el medio de transporte utilizado sea lo más digno posible e integrado a un sistema funcional y eficiente, sobre todo cuando el gasto en este servicio se estima sobre el 25 por ciento de la canasta familiar. En ese sentido, el Estado y el sector sindical del transporte público de pasajeros han jugado papeles trascendentales en esta historia, que elCaribe sintetiza y evalúa en sus últimos 10 años.



En 1920 surge en el país el famoso “carrito de concho” para dar respuesta a esa población que necesitaba trasladarse al casco urbano. Es en 1978 cuando aparece el motoconcho en el municipio de Haina. Este servicio tiene su expansión en 1982, producto de una crisis de combustible que provocó la caída del sistema de transporte público de pasajeros.



Desde entonces, el transporte público en la República Dominicana ha crecido como un pulpo cuyos tentáculos se han salido de las manos a las siete entidades que lo han regulado de manera directa, siendo así controlado por un sector empresarial amparado en la sombrilla sindical que tiene a su cargo el 90% de la demanda de usuarios.



Un esfuerzo por regular esta situación se concentró en la puesta en marcha de dos líneas del Metro en dos rutas troncales de Santo Domingo. Este sistema ferroviario mueve de lunes a viernes un promedio de 250 mil personas en una ciudad con una población estimada en 3.3 millones de habitantes, que genera 3 millones de viajes en transporte público de pasajeros por día.



El dato está contenido en un estudio, autoría de Onéximo González, especialista en transporte, tránsito y movilidad, que indica que las dos líneas del Metro solo mueven el 6.4% del total de los viajes mientras las unidades de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) movilizan el 3.5%.



Ángel Segura, quien en 2009 fungió como director de la Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT), entiende que no se puede negar los avances significativos alcanzados en el transporte de pasajeros, que se muestran en la operación de dos líneas del Metro.



No obstante, indicó que está pendiente la implementación de rutas alimentadoras y concluir la línea que conecta a Santo Domingo Este con el Distrito Nacional. “Creo que es el paso fundamental que se debe dar en estos momentos”, puntualiza.



El experto apuesta a la construcción de nuevas líneas del Metro para resolver el problema de movilidad. En caso de que el Estado no cuente con recursos económicos, consideró la creación de carriles exclusivos para el transporte masivo de pasajeros en rutas troncales como las avenidas 27 de Febrero e Independencia.



Segura habla de autobuses articulados y gestionados de manera que puedan tener una buena frecuencia y que a la vez se comporten como alimentadores de las rutas del Metro.



Deploró que en gastos de transporte se vaya el 25% de la canasta familiar, que de acuerdo con el Banco Central hasta abril de este año estaba entre los RD$13,268.59 la más económica. Según sus estimaciones el presupuesto destinado a este concepto como máximo debería ser de un 10 a 15%.



“Lamentablemente, el transporte público en la ciudad en su gran mayoría está en manos de sindicatos. Los sindicatos no tienen las unidades como es recomendado” dice. Considera que este sector debe integrarse al sistema como empresas de transporte de manera que pueda ser gestionado por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant). Confía en que la nueva ley regulará este y otros aspectos.



Estima que el servicio de transporte público en manos de sindicatos genera casi RD$100 millones diariamente, que a su juicio se manejan sin ningún control. Es por estas razones que recomienda la automatización del transporte para evitar pérdidas y que el dinero vaya a sectores oscuros como el narcotráfico.



“Yo lo puedo decir que estoy fuera del escenario, los sindicatos en este momentos no tienen razón de ser. El modelo de los sindicatos de hoy en día no son garantía para poder dar un buen servicio del transporte”, asevera.



Deplora que la dinámica operativa del sector sindical del transporte sea de obtener beneficios en base a la cantidad de unidades que opera. “Sobre ese modelo no podemos trabajar, esto provoca que los transportistas terminen sin recursos”, enfatiza.



Para el técnico lo más factible es aumentar el número de unidades de acuerdo con la demanda determinada en un lugar específico. “Yo pienso que el Gobierno debe poner todas sus fuerzas en el transporte urbano específicamente en el Gran Santo Domingo y Santiago” recomienda.



Para Onéximo, quien lleva más de 30 años conociendo y manejando los intríngulis de este sistema, la Ley 241 es culpable de “todos los males que afectan al sector transporte y seguridad vial” por arrastrar debilidades en el aspecto de movilidad urbana y fiscalización.



Haciendo una retrospectiva desde el 2006 hasta la fecha dice que el sistema de transporte en República Dominicana se ha desarrollado con luces y sombras. Como positivo citó las dos líneas del Metro y la ley 63-17 sobre movilidad, tránsito, transporte terrestre y seguridad vial.



En palabras del exdirector de la Autoridad Metropolitana de Transporte (Amet) cuando una ciudad o un país no tiene un moderno, seguro y estructurado sistema de transporte masivo los ciudadanos buscan alternativas para poder movilizarse, dando lugar a el carro de concho y el motoconcho.



También buscan soluciones individuales como adquirir vehículos, cuyos costos de operación y mantenimiento estima rondan entre el 30 y 40 por ciento de los ingresos. “Aquí lo que ha pasado es una degeneración, es decir salimos del carro de concho, que es un vehículo de baja capacidad, hasta degenerar al motoconcho”, modalidad que se ha convertido en una salida económica de miles de personas.



Por ello, crear una red de rutas alimentadoras integradas al sistema Metro, que a su vez estén bien estructurada es una necesidad. El también extitular de la Dirección General de Tránsito Terrestre (DGTT) es de los que plantea especializar un carril solamente para autobuses en buenas condiciones y con frecuencia sistematizada.



“Esa irresponsabilidad de los gobiernos en no asumir la planificación, regulación y fiscalización del sistema de movilidad urbana y del transporte terrestre, el tránsito y la seguridad vial en la República Dominicana lo que degeneró fue en que sea suplantada por los sindicatos y federaciones que son los que se han encargado de trazar las rutas de origen y destino, de fiscalizar y controlar”, destaca.



Sin embargo, considera que las autoridades tienen la oportunidad de conducir un modelo de transformación que estipula la nueva ley en este sentido. Pero lograr organizar este sistema será una tarea ardua. “Muchas personas piensan que es como por arte de magia que va a haber una transformación. Creo que la transformación de este desorden en el deficiente e inseguro sistema de transporte debe tomar de 3 a 5 años”, señala.



Uno de los actores más importante en este sistema es el usuario, quien carga la pesada cruz con el aumento del precio de los pasajes y los paros del servicio. “El transporte ha avanzado con el Metro, porque tú llegas en cinco minutos desde el kilómetro 9 de la autopista Duarte hasta la Ortega y Gasset, pero en el terrestre siguen los mismos tapones, porque los elevados no han hecho nada”, cuenta el ciudadano José Luis Adames.



En esta etapa, todos los ojos están puestos en la nueva ley 63-17, que contempla grandes cambios, entre ellos la creación de una entidad rectora. Resta esperar si es la base de una transformación del sistema o será un pliego de letras muertas.

Sindicalistas: “Gobiernos son culpables”

Los dos más grandes representantes del sector sindical del transporte, Juan Hubieres, presidente de la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (Fenatrano) y Antonio Marte, cabeza de la Central Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra) ofrecen su visión sobre desarrollo de este servicio en el país en la última década.



“Yo nunca me he opuesto al desarrollo, porque entiendo que el transporte necesita de las grandes tecnologías, pero el Metro ha llevado a la pobreza a muchos choferes porque no ha dado lo que se espera”, dice Marte.



A la vez reconoce que la violencia desatada en el transporte liderado por sindicatos ha desacreditado al sector, y lo atribuye a un grupo dedicado al sicariato y a “asaltantes de rutas”.



Agrega que el Gobierno también ha fallado con sus responsabilidades, entre ellas cumplir con la promesa de construir grandes terminales de autobuses en las afueras de la ciudad para evitar los taponamientos vehiculares y sacar a flote el proyecto del sistema de gas natural. “Hemos colapsado todas las empresas y sindicatos del transporte. Los últimos 5 años de Danilo Medina han sido lo peor en el sistema de transporte”, sostiene. Afirma que esta debacle, como le llama, es consecuencia de la falta de un marco legal que degeneró en el aumento de rutas informales denominadas piratas.



Mientras que Juan Hubieres se refiere al tema de manera sarcástica. “El transporte de pasajeros en la República Dominicana marcha tan bien como la sociedad”, expresa.



Consideró que el Gobierno fracasó en la salida a soluciones en este sistema, buscando “la fiebre en la sábana” sin atacar la raíz del problema. Entiende que a la hora de tomar una decisión en ese sentido no se puede dejar de lado las ciencias que intervienen como es la Sociología.



Estima que las inversiones que se realizaron en la construcción del Metro de Santo Domingo son muy altas para transportar apenas el 6.4 % de todos los viajes de transporte de pasajeros en la zona metropolitana. “La inversión más cuantiosa que se ha hecho está moviendo entre el 6 y el 8 % de la demanda. Esto ha sido un avance terrible para los pobres”, continúa el sarcasmo.