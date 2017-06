Las cargas viajan con poco control en la República Dominicana

El transporte de carga en la República Dominicana mueve millones de pesos diariamente. No en vano el sector sindical y empresarial se han disputado los viajes, pero ¿quién y cómo se regula este servicio? Ángel Segura, especialista en tránsito y transporte, considera que a este tipo de servicio debe prestársele mayor atención ya que se trata de un tema de “seguridad nacional”.



Explica que durante su gestión como titular de la Dirección de Tránsito y Movilidad Urbana del Ayuntamiento del Distrito Nacional se elaboró la normativa para el “Transporte de Carga y Vehículos Comerciales” que nunca entró en operación y que hoy recomienda su aplicación agregándoles algunos artículos específicos.



“Hoy en día el transporte de carga puede pasar por donde quiera y por eso es que las carreteras de la ciudades se viven destruyendo constantemente, porque no hay reglamentación para ese transporte”, dice.



Indica que las regulaciones de cargas existentes solo se cumplen cabalmente en la zona de los puertos, ya que los empresarios exigían seguridad. “Nosotros entendemos que deben ser ampliadas porque es un tema de seguridad nacional”, recalca.



Para Ramón Polanco, vicepresidente de la Federación Nacional de Transporte Dominicano (Fenatrado), la principal debilidad que tiene el transporte de carga en el país es el sistema vial.



Deplora el hecho de que un camión se quede varado en la vía hasta ser asistido porque no se previó un lugar para aparcarlo. Añade que en el país no hay una carretera construida tomando en cuenta los vehículos de doble cama.



Rafael Tejada Arias, encargado de Educación y Comunicación de Fenatrado, asegura que la capacitación en materia de organización, administración y relaciones humanas es un requisito indispensable para dirigir la organización.



Dice que en la actualidad están capacitando a sus miembros en el conocimiento de la nueva ley de tránsito 63-17 sobre Movilidad, Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial.



Para ser miembro de esta organización, de acuerdo con sus estatutos, se necesita ser chofer con licencia de categoría 3 en adelante, de lo contrario no puede pertenecer a un sindicato afiliado a Fenatrado.



Tejada Arias, fundador y presidente ad vitam de la entidad sindical, aclara que la organización solo tiene potestad de regular sus miembros, no los de empresas privadas.

Asegura que es muy raro que en los accidentes de tránsito donde se involucren vehículos pesados haya un conductor afiliado a Fenatrado.



En ese orden, la organización se desligó del conductor que provocó la muerte de 18 personas en Samaná y que posteriormente tránsito a bordo de una patana por la isleta central de la avenida Winston Churchill.



Tránsito pesado por el Malecón



El Ayuntamiento del Distrito Nacional trabaja en el consenso para aplicar la normativa que prohíbe el paso de vehículos pesados por el Malecón de Santo Domingo. Fenatrado apoya la medida, pero sus dirigentes entienden que lo oportuno es que la misma sea aplicada una vez se termine la Circunvalación Juan Bosch.



Los directivos consideran que el desvío del tránsito de vehículos pesados en otras avenidas como la Independencia o Máximo Gómez, como plantea el alcalde David Collado, sería un peligro vial y fomentaría el caos vehicular.



Reconocen que muchos camiones transitan por la vía pública sin las debidas precauciones que requiere el transporte de carga, como es la colocación de lonas.



La organización ofrece el servicio de atención en carreteras, para ello cuenta con una unidad en cada provincia del país para asistir y vigilar a sus afiliados.



Estas unidades realizan un tipo de fiscalización que consiste en identificar a los choferes que manejan de manera temeraria, transitan con una vestimenta inadecuada o que estén consumiendo bebidas alcohólicas. Las infracciones a sus estatutos contemplan sanciones que incluyen hasta la suspensión.



¿Qué prevé la nueva ley?



El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) deberá establecer los requisitos con los cuales deberá cumplir el transporte de carga, incluyendo el especial y el de alto riesgo, de acuerdo a la naturaleza de las mismas y las sobredimensiones de los vehículos.



Entre sus atribuciones está planificar, regular, controlar, inspeccionar y supervisar las terminales públicas y privadas de pasajeros, de carga y sus módulos.



En cuanto a la libre competencia, el Intrant deberá proteger el derecho de todos a ingresar, participar o egresar del mercado de proveedores de servicios de transporte de pasajeros y cargas.



Antes de la aprobación de la ley 63-17, que está en fase de elaboración de sus 31 reglamentos, la regulación del transporte de carga estaba a cargo de la Dirección General de Tránsito Terrestre, dependencia del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.



A este organismo se le atribuyó planificar y dictar las normas que regulan el flujo vehicular en el territorio nacional, procurar que las actividades del tránsito cumplan con las disposiciones de la ley 241-67, de tránsito de vehículos.



Pero de acuerdo con la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, la regulación en cuanto al uso de las vías urbanas es responsabilidad de los respectivos ayuntamientos.

La fuerza sindical del transporte de carga

Fenatrado tiene 90 mil miembros agrupados en 208 sindicatos afiliados a nivel nacional y cuenta con 23 mil unidades. De acuerdo con su vicepresidente, Ramón Polanco, un eventual paro de camioneros representa pérdidas para el Estado de más de 400 millones de pesos en un solo día. Su directiva aclara que quienes tienen camiones son los miembros de los sindicatos afiliados no la federación. “Fenatrado tiene uno solo y fue porque se lo sacó en una rifa que se hizo aquí y el camión se quedó”, agrega. Asegura que la organización distribuye los viajes por turno en igualdad de condiciones para todos sus miembros. Entre las empresa a las cuales le prestan servicios mencionó la Cervecería Nacional Dominicana, Munné & Compañía y Distribuidora Corripio. El sindicato de camioneros y furgoneros de Santo Domingo, de Boca Chica y Puerto Plata son los más grandes, ya que en los puertos se genera la mayor cantidad de carga.