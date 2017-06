Buscan reducir la incidencia y mortalidad por tuberculosis

07/06/2017 11:19 AM - Darielys Quezada

Con miras a reducir la incidencia y mortalidad por tuberculosis en la República Dominicana, el Servicio Nacional de Salud (SNS) y la Unidad de Proyectos del Fondo Mundial del Ministerio de Salud suscribieron este miércoles un acuerdo.

El pacto contempla la realización de intervenciones en poblaciones claves y grupos riegos como los privados de libertad que representan el 7% de los afectados, los migrantes haitianos que representan el 8%, además de las personas en extrema pobreza.

Los trabajos estarán focalizados en seis Servicios Regionales de Salud (SRS): metropolitano, Valdesia, Norcentral, Este, El Valle, Cibao Central y once provincias priorizadas con el objetivo de aumentar la detección y el tratamiento exitoso de casos de tuberculosis en Santo Domingo, Distrito Nacional, San Cristóbal, Puerto Plata, La Vega, La Altagracia, San Pedro de Macorís, La Romana y Azua.

Igualmente, el SNS firmó un convenio con la Society for Family Heath, donde acordaron donar dos millones de condones con el objetivo de prevenir Infecciones de Transmisión Sexualidad (ITS), VIH y embarazos no deseados.