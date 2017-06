Álex Rodríguez es chantajeado por una exnovia

Álex Rodríguez recibe un chantaje de una exnovia, con la cual tuvo un romance en 2014, quien le amenaza con exponer mensajes de textos privados de ambos. Aunque su relación no duró tanto, ella siguió contactando al otrora pelotero de los Yanquis de Nueva York durante este año, exigiéndole pequeñas sumas de dinero, a lo cual Álex nunca accedió.



Las amenazas de la antigua pareja de Rodríguez, cuyo nombre no se conoce aún, aumentaron de tono desde que se supo el romance entre Álex y Jennifer López. Según el portal TMZ, la ex incrementó sus exigencias económicas para guardar silencio. A pesar de que Rodríguez rechazó sus peticiones y le dijo a la fémina que estaba comprometido en una relación con López, la ex le dijo que o le daba 600 mil dólares o compartiría los mensajes con los medios.



Una fuente dijo a TMZ que las intenciones de la expareja de Rodríguez es de revelar los mensajes para hacer ver que se mantenían en contacto a pesar de su vínculo con López. Rodríguez y su equipo legal están preparados para accionar ante la justicia si las amenazas se mantienen. Hasta el momento la situación no ha afectado la relación entre López y Álex.