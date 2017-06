Expreso 27: el concho que te lleva con aire y viajas desahogado

08/06/2017 12:00 AM - Diana Rodríguez

Viajar con aire acondicionado, desahogado, con música agradable y modulada es posible en la ruta de concho Expreso 27. Con 10 años en operación, este servicio ha marcado la diferencia en el sistema de transporte público de pasajeros del Gran Santo Domingo adherido a los transportistas. Se trata de una ruta expreso de carros de concho que se adelantó a la nueva Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial que opera en la avenida 27 de Febrero desde la Isabel Aguiar (Pintura) hasta la Duarte de esta capital.



En este viaje nunca te dirán “pégate como anoche”, expresión popular en el servicio de concho, ya que el vehículo solo aborda la cantidad de pasajeros que indica el fabricante, es decir uno en el asiento delantero y tres atrás, como manda la Ley.



Son estas comodidades que la hacen más cara que las demás. Montarse en unos de estos carros marcas Hyundai Sonata y Mazda, en su mayoría en excelentes condiciones (2009 en adelante) tiene un costo de 50 pesos.



Posiblemente sea la única ruta de concho de esta ciudad donde el chofer presta servicio encorbatado y debidamente identificado con una camisa azul mangas largas con el logo de la ruta y es regido por un código de conducta que deberá cumplir.

En caso que el pasajero no se sienta a gusto con el servicio podrá copiar el número de ficha puesto en los laterales del vehículo y llamar a los números colocados en el cristal trasero del carro afiliado a la Federación Nacional de Transporte La Nueva Opción (Fenatrano).



Con menos de un año en operación, el carro de concho con modalidad “Ta Popular”, aquel que sigue transportando seis pasajeros, pero te lleva con aire acondicionado, se ha convertido en una de las rutas preferidas en la avenida 27 de Febrero, por ser más económica.



Aquí el precio de un pasaje en la ruta Pintura-Duarte oscila entre 30, 35 y 40 pesos, dependerá en cuáles de las avenidas te desmonte. Usuarios de ambas modalidades consultados manifestaron satisfacción con el servicio. Audi Díaz prefiere la ruta Expreso 27 por ser más rápida gracias a que tiene solamente dos paradas para abordar a los pasajeros. “Yo viajo hasta Villa Consuelo. Y viajo por aquí porque llego más rápido y voy más cómodo”, expresó. Mientras Juan Santos opta por la modalidad “Ta Popular” por el bienestar que siente cuando viaja con aire acondicionado a un precio más módico.



Aunque ninguno quiso identificarse, choferes de estas rutas dijeron que la experiencia ha sido positiva, y que con el tiempo han ganado un público que prefiere pagar más y viajar de manera digna. Juan Hubieres, presidente de Fenatrano, es el precursor de estas modalidades. Asegura son las únicas en el país con estas características. Indica que casi 300 carros están dando servicio en las rutas Expreso 27 y Ta Popular.



“Los pasajeros la exigieron porque es más rápida y cómoda. Ojalá que el presidente en unos de esos viajes que da en la visitas sorpresas vaya a una ruta de esas”, agregó.

Afirmó que los carros empleados para esta ruta están en perfectas condiciones. Dijo que la mayoría son del 2010 al 2013. “Es la única ruta en este país así, pero cada vez que avanzamos el Gobierno nos mete un pie”, dijo al referirse a los impuestos para importar un vehículo en la República Dominicana.



Hubieres habla con mucho entusiasmo de lo que denomina un plan piloto en el sistema de transporte público de pasajeros, que asegura ha sido bien acogido por los ciudadanos. Explicó que esta ruta no solo va en beneficio del usuario también de los choferes, ya que sus vehículos se mantendrán en mejores condiciones. Dijo que la idea de implementar rutas expreso en el país la concibió en 1992, pero aseguró no recibió el apoyo del Gobierno de aquel entonces.



Estas modalidades en el servicio van en consonancia con la ley 63-17, que está en fase de elaboración de sus reglamentos, la cual establece en su artículo 67 que “ningún vehículo de motor podrá transportar un número de pasajeros mayor a la capacidad indicada por el fabricante, salvo las excepciones establecidas en la presente ley”. Prohíbe también colocar asientos adicionales en los vehículos de motor, salvo en los casos previstos en la presente ley y sus reglamentos. La persona que viole esta disposición será sancionada con una multa equivalente de uno a dos salarios mínimos del que impere en el sector público centralizado y la reducción de puntos en la licencia que determine el reglamento.