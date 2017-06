El turismo sigue marchando bien

En los últimos días he escuchado en diversos ambientes comentarios sobre el efecto negativo que comienza a sentirse en diferentes áreas de la actividad económica, por las inquietudes y las interrogantes que está creando el “Caso Odebrecht”. Recientemente fui testigo de la preocupación expresada por un líder religioso a un importante funcionario del turismo sugiriéndole diseñar alguna estrategia para evitar que se propague la creencia de que el país está paralizado por las implicaciones de este tema.



Aunque hay razones para pensar que las incidencias del “Caso Odebrecht” interesan a los sectores más activos del país y su liderazgo, en el sector turismo no se registra esa situación de desaceleración de la que hablan algunos. Es así, considerando los resultados registrados en el primer cuatrimestre y particularmente las cifras de llegadas de turistas en abril y mayo, que son los meses quinto y sexto desde que comenzó el proceso, por la confesión de la empresa brasileña de que pagó US$92 millones en sobornos a funcionarios para conseguir contratos de obras del Estado.



La llegada de turistas internacionales no es el único indicador, pero es el que tenemos más a mano y es un termómetro importante para evaluar la marcha del sector. En abril la llegada de turistas extranjeros creció un 17%. En Punta Cana, que es el aeropuerto que marca el ritmo de esta actividad, el incremento fue de un 9%.



A escala nacional en enero el incremento de las llegadas fue de un 4.4%, en febrero un 4.8%, en marzo un 5.1% y en abril el 17% ya citado. Es decir, que hemos tenido un ritmo creciente en este primer cuatrimestre. Puerto Plata, hasta hace poco tiempo la cenicienta del sector, está creciendo, más aún, ha estado reportando el mayor índice de aumento de las llegadas de turistas extranjeros con un 13% en el cuatrimestre enero-abril de este año.



El Banco Central aún no ha publicado las estadísticas correspondientes al mes de mayo y a los meses enero-mayo, pero las cifras oficiales del Aeropuerto Internacional Punta Cana son muy alentadoras porque –ya iniciada la temporada baja- en mayo se logró un crecimiento del 9%, estimulado principalmente porque continúa la recuperación del mercado ruso.



En el período enero-abril Punta Cana recibió 1.3 millones de visitantes extranjeros, 107 mil más que el mismo período del año pasado, para un crecimiento del 9%. En mayo del 2016 las llegadas sumaron 263 mil, y el incremento fue de 25 mil, para llegar al 9% de aumento.



Muchos establecimientos, cadenas hoteleras importantes y dirigentes regionales esperan que este verano será igual o mejor que el año pasado. En algunos casos, la ocupación proyectada hasta agosto supera el 90%. ¿Esto puede cambiar?