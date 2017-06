Abren exposición de arte en “Puerto Plata DR Open”

10/06/2017 12:00 AM - El Caribe

Dentro de las actividades del “Puerto Plata DR Open”, que se desarrolla en Playa Dorada, fue inaugurada una exposición de arte con obras de artistas puertoplateños. La actividad, que permanecerá hasta el domingo once, sirvió, además, para presentar una exhibición de vehículos Maserati, en las instalaciones de Blue JackTar, la cual estuvo encabezada por Paúl Brugal, presidente de Playa Dorada Golf Course, quien agradeció a los expositores, y dijo que la misma forma parte de las actividades y atracciones del evento deportivo, artístico y familiar organizado por Playa Dorada Golf Course y la Federación Dominicana de Golf (FEDOGOLF), y que también es parte del PGA Tour Latinoamérica y el Bupa Challenge.



Asimismo, Brugal informó que parte de los fondos recaudados con la venta de estas obras serán donados a la Fundación Casa Nazaret de esta ciudad, que alberga niños discapacitados.