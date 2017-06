Green y Golden State salen hoy a cerrar la final

OAKLAND, California, EE.UU. Hace un año para el quinto partido de la serie final de la NBA, el gerente general de los Warriors de Golden State, Bob Myers, se sentó junto al suspendido Draymond Green en una suite para ver un juego de béisbol de los Atléticos de Oakland.



Myers le dijo a Green: no hagamos esto de nuevo. Esta noche, los Warriors tratarán nuevamente de asegurar su segundo campeonato en tres años, en esta ocasión con el fogoso Green en la cancha al inicio del quinto duelo.



Tienen una ventaja de 3-1 en la serie de siete posibles, nuevamente. LeBron James y Cleveland, después de haber estado hace apenas unos días en un hoyo con registro de 0-3, tienen ahora cierto impulso después de ganar el cuarto encuentro, y tratarán de evitar la eliminación una vez más.



“Ganamos tres juegos seguidos en la serie final y 15 en general en la postemporada, uno sólo piensa que (la victoria) va a ocurrir”, dijo ayer Green. “Y entonces de repente es como si recibieras una cachetada”. Si los Warriors pueden concretar hoy el triunfo sobre los Cavs, se convertirían en el primer equipo de la Bahía de San Francisco que captura un campeonato en casa desde que los Atléticos vencieron a los Dodgers en el quinto partido de la Serie Mundial de 1974.



James, Kyrie Irving y Kevin Love saben que no están fuera de esto todavía: después de todo, ellos se recuperaron de una desventaja intimidante hace un año camino al primer título de un equipo profesional de la ciudad en 52 años. Claro que será una tarea titánica en Oakland con un motivado Kevin Durant tratando de lograr el primer título de su carrera.



“Sabemos que los campeones no mueren; no son de rendirse tal cual para morir”, dijo Durant. “Tenemos que ser veinte veces mejores en este edificio”, dijo James. Cleveland ganó el viernes por amplio marcador de 137-116.