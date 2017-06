15/06/2017 12:00 AM - Lucy Cosme

En innumerables ocasiones leemos informes de reconocidos organismos internacionales proyectando con pesimismo el crecimiento económico de las regiones, vaticinan un panorama decadente y sombrío tanto para los actores de los mercados económicos y financieros como para el más lejano consumidor. No obstante, hay una verdad que traspasa todo pronóstico: la palabra de Dios, el dueño del oro y la plata. Su economía nunca está en baja, el cielo no conoce crisis. Él nos ha dicho: “pide y se te dará” para toda oportunidad, soy tu pastor, nada te faltará. Dios cuida de ti, no temas, cuando tu economía colapse, recuerda que la fe siempre se cotiza en alza, cuando suban los precios, ¡sube tu fe! ¡Es la fe el capital con que alcanzamos lo inalcanzable!