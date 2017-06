Gerardo: “No hay tiempo para errores”

Gerardo Suero tiene 28 años. Sabe que su reloj biológico para jugar baloncesto pronto va a tomar un rumbo en el que no hay retorno. Es por eso que quiere aprovechar al máximo todo lo que su edad pueda permitirle hacer en una cancha de baloncesto. Esa es la versión de Gerardo que estamos viendo en el torneo de la Liga Nacional de Baloncesto (LNB), con los Indios, una misma facsímil de lo que ya vimos en el torneo de baloncesto superior distrital con el club Mauricio Báez.



En pocas palabras: Gerardo ha encontrado la madurez como jugador de baloncesto. “Ya no hay tiempo para errores”, dijo Suero, ‘swingman’ de los Indios de San Francisco de Macorís. “Ya tengo 28 años de edad, tengo que darle un buen rumbo a mi carrera, de aquí para adelante es solo mejorar porque no son 22 o 23 años que tengo. Ahora solo estoy enfocado en jugar súper bien, en ganar el campeonato con este equipo y tratando de que las cosas nos salgan bien”.



Vaya que sí están saliendo bien. Gerardo es el líder de anotación de la LNB con promedio de 29.4 puntos por encuentros, mientras sus Indios comparten la cima del Circuito Norte con registro de 5-2. Ha anotado la monstruosa suma de 206 puntos en siete choques. Su más cercano perseguidor, que es Manuel Guzmán, de los Soles de Santo Domingo Este, cuenta con 140 tantos, para una media de 20.3 por noche.



Él tiene la mayor cantidad de tantos en un partido en esta temporada (47) y ha ganado los dos premios de Jugador de la Semana que ha concedido la liga en el Circuito Norte, donde juegan unos Metros de Santiago repleto de talento.



El torneo de la LNB completó el primer tercio de partidos en su calendario. Hasta este punto, Gerardo es el candidato más potable para obtener la distinción de Jugador Más Valioso.



Suero viene de ser cambiado desde los Leones de Santo Domingo a los Indios por el jugador de segundo año, Jonathan Araujo. Sin embargo, eso no tiene nada que ver con el desempeño de este jugador que igual aparece como el mejor tercer reboteador de la LNB, con promedio de 9.3, muy cerca de tipos como el propio Araujo (11.6) y Edward Santana (9.7). Suero también va segundo en minutos jugados (33.6), cuarto en balones robados (1.6) y cuenta con el quinto mejor porcentaje de lances en la liga (48%). “Si me hubiesen cambiado o no, si me hubiesen prestado o regalado, iba a dar como quiera el cien por ciento siempre”, apuntó. “No doy un extra porque me hayan cambiado, siempre doy el cien por ciento con el equipo que esté. Estoy jugando así porque he mejorado mi juego y mis compañeros de equipo me están haciendo mejor al igual que el entrenador. Por eso es que las cosas están saliendo bien. El cambio no es motivación, la motivación ya la tengo”.



Eso sí. El que el cambio no sea una motivación no significa que él y su equipo no quieran ganarles a los Leones. También tiene esas mismas intenciones con el resto de las franquicias de la LNB. “No hay ninguna espinita con los Leones”, declaró. “Les quiero ganar como a los otros equipos del torneo. Si tengo una espina con los Leones también tengo una con los seis otros equipos de la liga, no es algo personal. Quiero ganar el campeonato con Dios delante”.