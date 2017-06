Confirmado, el turismo va bien

16/06/2017 12:00 AM - Manuel Quiterio Cedeño

Tomando como indicador el crecimiento de un 9% de las llegadas de turistas a Punta Cana en mayo (único dato disponible), expuse la semana pasada mi interpretación del comportamiento del sector en los primeros cinco meses del año, concluyendo en que el turismo marcha bien. Los datos publicados por el Banco Central sobre enero-mayo del 2017, confirman mi afirmación adelantada sin disponer de la información completa.



El incremento de la llegada de turistas internacionales registrado por el Banco Central en mayo fue de un 9.7%. Recibimos 411 mil extranjeros, 36 mil más que el año pasado. Con este comportamiento mayo es el segundo mes de mayor crecimiento en lo que va de año. Enero aumentó 4.4%, febrero, 4.8%, marzo 5.1% y abril un extraordinario 16.8%.

El mayor crecimiento en el pasado mes lo reportó Puerto Plata con un 25.3% (26,079 turistas internacionales), sigue Punta Cana con 9.7% (289,036), Las Américas con 8.4% (74,733) y Cibao 2.4% (15,459). La Romana y Samaná no crecieron.



Las llegadas por Las Américas muestran una recuperación, ya que después de enero (0.3%), febrero (-1.5%) y marzo (-6.1%) negativos, en abril creció 19.3% y en mayo 8.4%, el registro del período enero-mayo es de 13 mil turistas adicionales y suma en el período 378 mil turistas.



La recuperación de Puerto Plata va firme. En enero creció un 10.7%, febrero 9.5%, marzo 17.4%, abril 16.7% y mayo 25.3% uno de los comportamientos positivos más notables en su historia. En Puerto Plata se respira un ambiente de entusiasmo y parece que existe consenso sobre la necesidad de asumir el famoso refrán: A DIOS ROGANDO Y CON EL MAZO DANDO. En los primeros cinco meses del 2017 este aeropuerto ha recibido 31 mil visitantes más que el año pasado, para un total de 247 mil en el período.



El turismo es uno de los principales motores de la economía, si no el principal, y Punta Cana es a su vez el motor más importante del turismo. En mayo recibió 25 mil turistas más que ese mismo mes del 2016, cantidad que representa el 70% del aumento de visitantes llegados al país comparando 2016 y 2017. Este aeropuerto recibió el 67% de todos los turistas, Las Américas el 16%, Puerto Plata el 10%, La Romana el 2%, Samaná 2% y Cibao 3%. El crecimiento enero-mayo 2017 es un 7.9%.



Como mi artículo del pasado viernes por error se publicó sin la frase de cierre, repito ese último párrafo completo. “Muchos establecimientos, cadenas hoteleras importantes y dirigentes regionales, esperan que este verano será igual o mejor que el año pasado. En algunos casos, la ocupación proyectada hasta agosto supera el 90%. ¿Esto puede cambiar? Creo que no, aunque siempre se puede errar intentando predecir el futuro”.