César Sánchez es trasladado desde la cárcel a una clínica por problemas de salud

César Sánchez, quien guarda prisión preventiva en la cárcel Najayo por su presunta vinculación a los sobornos de Odebrecht en el país, fue trasladado este domingo a un centro de salud por problemas de salud.

Sánchez, quien fue administrador de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales -CDEEE-, fue llevado al Centro Médico Dominicano, en el Distrito Nacional. Se dijo que está aquejado de una infección y presenta fiebre.

El imputado fue traslado al lugar a pedido de sus familiares que fueron a visitarlo y notaron que su condición de salud no estaba bien.

Sánchez guarda prisión preventiva de tres meses como medida de coerción. Junto a él están en el mismo penal Juan Temístocles Montás, ex ministro de Industria y Comercio; Andrés Bautista, presidente del PRM y ex presidente del Senado, y el ex diputado Ruddy González, el empresario Ángel Rondón, el abogado Conrado Pittaluga, Máximo De Óleo y Víctor Díaz rúa, ex ministro de Obras Públicas.