Gobierno emite veda para captura y comercialización de varias especies marinas

El Ministerio de Medio Ambiente dispuso la veda en la captura y comercialización de varias especies marinas. Lo hizo mediante la resolución número 023/2017.



Tiburones, rayas, peces loro y erizos

Las especies cuya veda se dispuso son tiburones, rayas, pez loro y erizos que habitan en las aguas de nuestro país. La medida también abarca la comercialización de sus productos derivados en todo el territorio nacional. Incluye su exportación o importación.



El anuncio fue realizado por el ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito. Lo hizo en compañía del empresario, filántropo y ambientalista Richard Branson, conocido por sus empresas Virgin.



Branson estuvo en el país por unas horas atendiendo una invitación cursada por Domínguez Brito.



Proteger nuestros océanos y especies es una obligación

“Muchas gracias Richard por acompañarnos, por decir que se puede y decir que más que una necesidad es una obligación como ciudadanos del mundo proteger nuestros océanos y nuestras especies”, dijo Domínguez Brito.



De su lado, el empresario y filántropo resaltó que trabaja para que en el Caribe se detenga la captura de tiburones y otras especies. El propósito es convertir nuestros océanos en áreas ambientalmente bellas.



Motivo de celebración: República Dominicana protege especies

“Es maravilloso venir hoy a la República Dominicana a celebrar que estamos protegiendo estas especies para las futuras generaciones”.



Para el ministro de Medio Ambiente, esta medida es un primer paso. Es un llamado de atención para proteger las especies por la salud y supervivencia de los ecosistemas marinos.



Apuesta a conciencia de ciudadanos y ciudadanas

"Estoy plenamente consciente que una prohibición pura y simple no resuelve el problema. A lo mejor será un desafío aún mayor hacerla cumplir. Esta vez confiamos en tener todo el respaldo de organismos como CODOPESCA, la Armada Dominicana y el SENPA”.



Sin embargo, subrayó que más que nada, es la gente quien debe apoyar la iniciativa, al no consumir especies en veda. Asimismo, denunciar aquellos establecimientos que no acaten la medida.



"Sabemos que de los miles de pescadores que se ganan el sustento, unos cientos dependen de capturar estas especies. Lo cierto es que algunas artes de pesca están llevando al borde del colapso estos maravillosos animales marinos”.



Entre los animales marinos en peligro, destacó al pez loro, especie de la cual ya quedan muy pocos ejemplares. “Sin ellos nuestros corales y playas sufrirán las consecuencias. Si no hacemos algo ahora, terminaremos por destruirlo todo.”



“Entonces ni los pescadores, ni los ecosistemas ni nosotros mismos tendremos futuro si seguimos por ese camino. Apuesto a la gente, a la consciencia ciudadana, para entender y apoyar esta decisión".



Sobre la resolución

La resolución número 023/2017 establece que la veda para el tiburón es por tiempo indefinido.



Respecto a los "peces loro" y "peces doctores", se impuso una veda de dos años para la pesca o explotación comercial en todo el país. Igualmente, la retención cuando han sido capturados accidentalmente.



Asimismo, una veda por cinco años para la captura, comercialización y remoción de su ambiente natural del erizo negro. De igual manera, de sus productos derivados en todo el país incluyendo exportación o importación.



La Resolución da instrucciones a los viceministerios de Recursos Costeros y Marinos y de Áreas Protegidas y Biodiversidad. También al Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA).



Les instruye aplicar la disposición en coordinación con el Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura (CODOPESCA). De igual forma, con la Armada de República Dominicana, de conformidad con la competencia de estas instituciones.



Se dispone, además, apoyar todas las iniciativas para educar y hacer conciencia sobre la protección de estas especies. Dichos objetivos se lograrán a través de medios gráficos y audiovisuales tanto de organizaciones nacionales como internacionales.