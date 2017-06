Haitianos regresan de manera voluntaria

20/06/2017 12:00 AM - AGENCIAS

Jimaní. Migración entregó a las autoridades haitianas, en el puesto fronterizo de Jimaní, 323 ciudadanos que decidieron regresar de manera voluntaria a su país de origen, luego de finalizar su contrato como jornaleros en el ingenio de Barahona. El retorno fue realizado en coordinación con las autoridades de Haití, la Dirección General de Migración (DGM) y el Ejército de República Dominicana (ERD).



Durante el pasado mes de mayo, otros 107 nacionales haitianos retornaron voluntariamente a su nación con la asistencia de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).



El retorno voluntario tiene como objetivo lograr el regreso ordenado y en condiciones dignas de los extranjeros que no pueden o no desean permanecer en el Estado receptor. Con este programa, la DGM no sólo mantiene un control ordenado de los flujos migratorios, además garantiza el retorno de trabajadores migrantes que ingresaron al país bajo la modalidad de contingentes.