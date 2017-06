Iglesia católica ve necesario se apruebe el Código Penal

La Iglesia católica consideró que es una necesidad urgente la aprobación del Código Penal como instrumento para poder enfrentar los males que sufre el país y que hace 200 años no existían. Durante una visita a la presidenta de la Cámara de Diputados, Lucía Medina, una comisión de la Iglesia católica, encabezada por el arzobispo de Santo Domingo, monseñor Francisco Ozoria, acompañado por el vicepresidente de la Conferencia del Episcopado, José Dolores Grullón Estrella; el obispo de Baní, Víctor Masalles, y Benito Ángeles, vicario episcopal de Santo Domino Este, aseguraron que independientemente del pensamiento que tenga cada dominicano y de la votación de los diputados, el Código debe ser aprobado.



Monseñor Ozoria negó que en la visita le hayan pedido a Medina que el Código Penal sea aprobado con la penalización del aborto.



“No hablamos de ese tema, no hemos pedido eso”, sostuvo Ozoria. Mientras fue respaldado por monseñor Masalles, quien dijo que acudieron a la Cámara a informarse del procedimiento que se le dará al tema.



“Venimos aquí a saber detalles que no sabíamos, sabemos muy bien que es un tema sensible y necesitamos saber el procedimiento para cuando se tome una decisión sepamos y no estar hablando sin saber”, puntualizó.



Masalles fue enfático en decir que no hablaron del tema del aborto con la presidenta de la Cámara. “Se puede pensar que hay una búsqueda de presión y no es presión es preocupación para que el Código se apruebe, no hemos venido a eso.



Pensar eso es normal y no me extrañaría que se piense eso aquí. No lo haríamos nunca, sería hasta desleal y descarado de nuestra parte pedirle eso como sería de parte de ella acoger alguna presión” dijo.



Indicó que además acudieron a darle apoyo a la presidenta, por entender que “siendo un tema tan sensible, es una carga que le ha tocado sobre sus hombros, por lo que oramos por ella, por los diputados y por el país para que todo salga bien en el desarrollo de la democracia”.



Masalles dijo que no es el grupo feminista ni la Iglesia que deciden. “No estamos pensando en quién puja más, pero el punto de convergencia siempre será el Congreso, que es quien decide”.



Medina dijo que es entendible que los religiosos estén preocupados por el camino que ha tomado el Código, siendo éste un tema que involucra al país.



Indicó que se les informó a los religiosos que en cuanto el Código llegó a la Cámara, se procedió conforme al reglamento, a enviarse a la Comisión de Justicia para su estudio.

Valora trabajo Lucía Medina frente a CD

Grullón Estrella, quien además es el obispo de San Juan, felicitó a la presidenta de la Cámara por la forma como ha venido conduciendo los trabajos en ese órgano legislativo. “En nombre también de la Conferencia del Episcopado Dominicano agradecemos la acogida y también el pensamiento democrático de Yomaira, de poder manejar una Cámara tan amplia con tanta diversidad y lo importante es que los diputados se expresen”.