Inauguran la Estancia Drink by Wilson Sued

20/06/2017 12:00 AM - Wendy Almonte

Santiago. Durante un encuentro con clientes y relacionados, se le dio formal apertura a La Estancia Drink by Wilson Sued, un lugar de entretenimiento y expendio de bebidas en la avenida Bartolomé Colón. El comunicador Wilson Sued mostró satisfacción por el negocio que acaba de emprender, un lugar diseñado pensando para complacer las necesidades de ese público ávido de encontrar un espacio diferente para compartir.



“En mis años de experiencia como animador siempre he asistido a muchos lugares de entretenimiento, por lo que este quise delinearlo apegado a lo que el cliente de este tiempo busca y necesita, con elementos especiales que en otros lugares no encuentra”, explicó Sued.



LEDWS, como se le conoce a través de las redes sociales, busca brindar el mejor de los servicios a sus visitantes, con una serie de detalles para ellos, como auto servicio, venta de tragos de todo tipo de bebidas, combos especiales de cumpleaños, hookah, una línea de 50 cargadores para celulares, wifi, música variada, entre nuevas ofertas.